軍事風結合燈芯絨、街頭元素！西山徹帶領WTAPS強勢回歸　9／7準備開搶

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暑假已成為往事，天氣也即將從夏天轉入秋季，因此添購秋冬服飾也是必要的。近日，由西山徹領軍的Wtaps發佈了2019秋冬系列的型錄，其中，除了自家一貫的軍事風格外，這次也加入更多復古、街頭的元素，而下方就帶各位介紹此次的秋冬系列以及第一周發售的單品吧！

▲Wtaps 2019秋冬系列。（圖／翻攝自Wtaps）

首先，這次Wtaps的秋冬系列中，除了既有的軍事主題外，還加入丹寧、燈心絨、尼龍、3M反光材質等復古、街頭的元素，並且全都運用了寬鬆剪裁製作，而總體使用的色調大多為黑、灰、軍綠等3色，因此喜歡Wtaps的朋友千萬別錯過了。

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▲加入了丹寧、燈心絨材質。（圖／翻攝自Wtaps）

▲帶有復古元素的尼龍質料。（圖／翻攝自Wtaps）

▲3M反光材質也結合軍事風格。（圖／翻攝自Wtaps）

然而，第一周發售的單品相當多，包括新設計的軍裝外套、類似防彈背心的上衣、無領口袋襯衫、寬鬆剪裁的長、短袖T-Shirt、燈芯絨材質長褲以及橘色調的毛帽、證件帶等重點單品。

▲多口袋的軍裝外套。（圖／翻攝自Wtaps）

▲類似防彈背心的上衣。（圖／翻攝自Wtaps）

▲無領口袋襯衫共有卡其、軍綠2色。（圖／翻攝自Wtaps）

▲燈芯絨長褲共有軍綠、黑2色。（圖／翻攝自Wtaps）

▲採用橘色為主調的毛帽、證件帶。（圖／翻攝自Wtaps）

Wtaps 2019秋冬系列的第一周單品，將於9／7在各大Wtaps專賣店發售，並預計在日本引爆搶購風潮，畢竟，該品牌目前走紅大陸與台灣，所以想要購買的民眾，一定要有排隊的心理準備喔！

此外，來自英國的潮牌Palace，自8月發佈2019秋季型錄後，當中最受矚目的夜光運動上衣也將迎來發售，而這件採用透氣材質的運動上衣，其設計於肩膀、側邊以及注入夜光效果的拉鍊，配色則有綠色、白色、黑色。Palace第五週的發售將於9／6在倫敦、紐約和洛杉磯門市率先登場，當中包括夜光運動上衣、帽T、衛衣、T-Shirt等單品，喜歡Palace的朋友不妨多加留意。

▲共有綠、白、黑3色的夜光運動上衣。（圖／翻攝自Palace）

PALACE（@palaceskateboards）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 2 日 上午 8:39 張貼

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