38歲媽假扮21歲女兒秒被警察揭穿　「超母湯妝容」意外爆紅

Heather Garcia faces charges for drug possession, driving with a revoked license and offering false personal information to a police officer. https://t.co/1DzLyO2Ks1

記者李振慧/綜合報導

美國猶他州一名38歲女子被警察臨檢時,被逮到持有毒品以及冒用21歲女兒身分而入獄,警方後來將她的犯人檔案照公布在網路上,沒想到比起案情,大眾發現她的妝容看起來「超母湯」,意外在網路上引起討論。

38歲女子賈西亞(Heather Garcia)上月31日早上6時在法明頓市(Farmington)開著一輛沒有車牌的銀色BMW而被攔檢,警方在她車上找到吸毒用具以及白色粉末,她供稱自己名叫梅賽德斯(Mercedes),出生於1998年,但很快就被識破提供的是自己女兒資料。

警方獲得賈西亞真正的身分證後,得知她曾被指控多項持有或吸食毒品相關前科,且駕照已被吊銷,有案底在身才會冒用女兒身分,後來因持有毒品、無照駕駛、以及向警察提供假身分等罪被捕。由於賈西亞被捕時,臉上畫著塊狀的眉毛以及眼影,超有特色妝容意外讓她成為話題人物,還有人好奇發問,「有人可以找到女兒的臉書嗎?想比對一下妝畫得像不像」。

請繼續往下閱讀...

▼女子遭警察攔檢時竟然冒充女兒身分。(圖/示意圖/達志影像)