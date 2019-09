強運男3個月連中2次大獎！　只花785元買彩券獎金翻倍3千多萬

▲男子2次都只花小錢,就贏得上萬大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國緬因州一名男子居然在3個月內連中2次上萬大獎,5月時所買的彩券才剛中得100萬美元(約台幣3140萬元),如今又贏得10萬美元(約台幣314萬元),堪稱是超好運的幸運兒。

男子斯圖爾特(Robert Stuart)今年5月在在肯納邦克鎮(Kennebunk)的漢娜佛德兄弟(Hannaford)連鎖超市,只花了25美元(約台幣785元)買彩券,就讓他贏得100萬美元,所贏得的獎金是原本所花金額的4萬倍,扣稅後還是把71萬美元(約台幣2229萬元)給一口氣帶回家。

沒想到3個月後,再次傳出斯圖爾特中大獎的消息,這次他在當地的Circle E超商,同樣買價值25元彩券,結果贏得10萬美元,超強好運讓人超羨慕。由於他本人與彩券公司尚未對外發表回應,暫時無法得知他連中大獎的心情。

For this man in Maine, life really is "the way it should be," as state's motto goes, after he won the state lottery for the second time this year. https://t.co/40R1a263ij