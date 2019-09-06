潤娥、太妍靠率性可愛「羊角辮」減齡到18歲　左右兩邊不同綁法更甜美

整齊的麻花辮，創造的風格比較乖巧甜美，變化的造型感較低，最好頭髮長度要夠長效果才能出來，一不小心失手就從少女變村姑。

羊角辮和麻花辮相較之下，羊角辮的綁法不受限規則，左右兩邊不同綁法也很OK，能創造出的風格更多元，可甜美可個性，即使你是短髮也可以挑戰。

最近正是羊角辮大勢，不少女星都趨之若鶩，韓星如：太妍、潤娥、泫雅，以及曾之喬、Angelababy

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羊角辮Ｘ空氣瀏海

喜歡韓妞感的造型，綁起羊角辮時，搭配一些瀏海更甜美，有了髮絲也能修飾臉型，額頭、耳邊都抓出碎髮後，使用平板夾夾出彎度，卷卷的Q毛更可愛。

羊角辮Ｘ髮帶



鄧紫棋也是羊角辮範本的代表人物，搭配髮帶很有度假感，或是綁得更細更緊一些，很有嘻哈的時髦感。

羊角辮Ｘ短髮

即使你是短髮也能嘗試，近期不少短髮女星如：周冬雨、馬思純也以羊角辮提升造型感，看起來減齡到18歲！

羊角辮超簡單綁法

차홍리뷰 공식 인스타그램（@chahong.review_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 17 日 上午 6:14 張貼

韓國髮型師也有在IG上教學，超簡單的羊角辮綁法，再手殘也能搞定！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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