天天擦護手霜還是覺得手不夠嫩？擦護手霜4個小細節要注意

你也許覺得「擦護手霜有什麼好學的？不就是塗在手上抹一抹嗎」，當然有擦總比沒擦好，不過真的想要護手霜發揮最大的滋潤效果，有些細節還真是值得多注意一下。這次就請到Sisley教育訓練老師Doris來示範。

1.先溫熱

取出適量護手霜後，先以掌心搓揉溫熱一下，讓護手霜的質地更好吸收。

2.用螺旋畫圓的手法

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很多人擦護手霜時都是隨意塗抹，其實最好以「螺旋畫圓」的方向來擦，更能利於肌膚吸收。幫助特別是在「手指關節處」要記得加強多畫幾個圓，因為這裡往往是最粗糙的地方。

3.別忘記手指根部

絕大多的人擦護手霜的範圍都在手背、手心、指頭，卻遺漏了手指與手指間的肌膚（例如虎口），所以也要記得擦到這邊。

4.加強指緣

護手霜擦得差不多後，最後可以帶到指尖，加強擦在指緣處，因為這裡也是容易長硬皮的地方更需要滋潤。

護手霜推薦

學會擦護手霜的小技巧後，不妨來看看近期有哪些護手霜新選擇。

SISLEY極致修護水潤美手護甲霜，75ml／NT$3,000

含有多醣保濕複合物、乳木果油等，長時間滋潤雙手，還特別加入維他命原B5、礦物質混合物（鋅、銅、鎂）、維生素B6等幫助強韌指甲。

SUQQU香氛潤澤護手霜GC，SPF25／PA+++，90g／NT$1,500

2019年夏季特別推出的「生薑&柑橘」限定香味，帶點辛辣感的生薑香味搭配清新舒爽的柑橘香，聞起來心情跟著愉悅。成份中則添加油質和紫外線防曬劑的保濕膠囊，持續滋潤雙手。

Yves Rocher伊夫黎雪好吸收護手乳液（共4款），30ml／NT$169

奶油般的乳液質地，除了乳木果油、庫拉索蘆薈等基底滋潤成份之外，會再依據椰香、橄欖、蓮花、小紅莓等四款不同味道搭配不同植萃配方，整體都擁有95%的天然植萃，在法國也名列最熱銷單品前三名。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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