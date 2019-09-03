12星座九月運勢：單身獅子找到真愛、魔羯換個髮型運勢大開

本月諸星相位大吉，加上月中的雙魚座滿月與月底的天秤座新月都會帶來好兆頭，各星座都將收穫滿滿。本月初，水星金星與太陽，都分別與天王星、火星、土星與海王星出現三分向與合相，因此一直到18日之前，不但活力充沛，還有貴人相助。18日土星在魔羯座15度恢復正行，結束了自4月29日以來的沉潛，忙碌與重責大任將至，得準備好迎接考驗。

21日木星與海王星角衝，意味著現實與夢想之間的差距，同一天，水星與土星相位也不好，一定要謹言慎行。好在24日水星與吉星木星的六分相為大吉，這將是本月最幸運的一天，不但可以簽署合約，對於旅遊或是遠行也有加持作用。28日的天秤座新月來接棒好運，金星與火星的加持，能讓你心想事成，且過去的挑戰與困境也可望被排除，讓你信心滿滿，能夠迎接更多的勝算。

本月魔羯座正財旺，但要當心過勞。水瓶座有好友加持，信心滿滿。雙魚座愛情順利，魅力四射。金牛座工作運看好。雙子座活力充沛，創意滿點。巨蟹座人脈拓展，能見度增加。獅子座加薪升官，專業表現亮眼。處女座事業與人脈更上一層樓。天秤座將挑戰大位，有更好的發展。天蠍座擺脫成見，將能獲得更多發揮空間。射手座廣結善緣，將能財源廣進。

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牡羊座

隨著木星與土星陸續甦醒，你的能量逐漸蓄積，很多計畫都會慢慢到位。本月火星與諸星位置都好，意味著你的行動力將大幅提升，金星帶來的旺盛人脈，能幫你帶來很多工作與愛情的機會。12日火星與木星對沖，你很容易因為信心破表而得意洋洋。躁進與衝動會替成就減分，所以一定要謙遜對外，且公開場合必須謹言慎行。太陽與火星月初的好相位，讓你能透過行動力搶得先機。本月的雙魚座滿月給你一個再試一次的機會，過去的老問題會帶來新的契機，有反省與改進，就能突破過去的瓶頸。感情可以主動，但要專一。

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金牛座

愛情將會成為生活的重點，感情很可能在十月之前修成正果。金星進入處女座之後，你會更務實看待問題，對於感情的認同也會加深，如果已經有十足的把握，本月不需要更多勇氣，諸星加持能讓愛情心想事成。本月第一周太陽與土星的三分相，能讓你順利完成各個重大決定，並替未來做出最好的計畫，火星與冥王星的三分相，讓你月底後有貴人相助。本月適合求職面試，職場老鳥的努力也將備受肯定。天王星總是會在關鍵時刻投給你變化球，如果你能擁抱改變，走出自己的舒適圈，成就還能加碼。

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雙子座

本月水星與火星都很給力，天王星的變化也稍微收斂，加上吉星木星恢復正行，土星也甦醒，對於想求表現的雙子座來說，現在你將能獲得前幾個月沒有的助力。水星與天王星加持創意與溝通，善用這些能量將能替自己加分。水星與土星的位置也好，所以本月獲得的機會，無論是愛情還是工作，都能比較穩定且長久。本月也適合簽署合約，或是去醫院健檢。猶豫不定的手術或是重要的計畫，本月都將有動力啟動。13日的雙魚座滿月帶來好的機會，加上火星與冥王星的位置很好，你的活力與創設力都很驚人，無論求職面試或告白，成功率都很高。

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巨蟹座

火星與水星的相位很好，加強了你的賺錢動力，如果你剛揮別一段感情，現在正是專注工作的時刻。外派或是轉換工作跑道都很合適，如果想要出國進修，本月月中之後也可以積極行動。本月13日的雙魚座滿月，與月底的天秤座新月，能夠讓你的夢想有實現的可能，只要你願意行動，機會就在眼前。單身的你舊愛可能回頭，或者你可能與老朋友擦出愛的火花。天王星在你的第十一宮，意味著人際版圖的變化與可能帶來的機會。新朋友讓你看見不同於以往的人生視野，你有可能放棄過去滿足於安定的想法，去挑戰自己的可能極限。

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獅子座

吉星木星的甦醒，對你來說最大的意義在於替你找到真愛。感情如果這陣子都不在你的考慮範圍內，本月起你將重新檢視這個狀態，因為愛神真的會降臨。面對著天王星的美好相位，火星與水星又頻頻放出正面的能量，單身的你，只要願意行動，一定能有收穫。非單身的你，感情如果順利，連帶著工作與生活都能散發能量。6日你的守護星太陽與土星的好相位，可以為你帶來一個難得好機會，這次的機會將能替未來奠定良好的基礎。24日水星與木星的六分相，將是本月最好運的一天，月底最後一周對工作與愛情都有加持作用。

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處女座

火星自上個月17日進入你的本命宮之後，會一直停留到10月3日。本月火星與諸星的相位佳，活力十足的你，還會有很多貴人出面相助。天王星本月與水星的位置非常好，因此善於變通或是懂得觀察情勢行動的你，將能把握住難得的機會，達成自己的目標，加上本月的雙魚座滿月與月底的天秤座新月都能帶來好運，現在的你只要按部就班徹底執行計畫，未來就能順利收割。工作上積極拓展自己的版圖，表現相當亮眼，感情方面也心想事成。木星將帶給你不錯的正財與偏財運，對於兼差或有創業打算的處女最是受用。

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天秤座

火星與金星都在你的第十宮，善用人際籌碼，能幫你達成願望。無論愛情事業或是個人的生活樂趣，少了朋友這樣的助力，幾乎無法實現目標。財源廣進的一個月，木星的位置加持收入，不過本月的開銷也很大，所以收支還是要平衡，不然即便開源也沒什麼用。本月的雙魚座滿月，透過過去的資源，能讓你有所表現，不過重頭戲是月底28日的天秤座新月。這次的新月有金星與火星的加持，所以你將比其他的星座更能感受到這股能量。太陽在23日進入你的本命宮，你的能見度提高，曝光率與人氣都會攀升。愛情心想事成，魅力無法擋。

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天蠍座

火星與金星的能量本月進入高峰，對你的工作與愛情有加分作用。水星本月也很給力，水星掌管你的收入，舉凡稿費、版稅與所有專業方面的金錢，它都能幫你達成目標。只要你願意，本月以後幾乎沒有達不到的目標。之前的競爭者會暫時退場，現在是你表現的好時機。木星的能量也很充沛，所以本月只要按部就班、照表操課就能豐收，只需要當心4日與12日這兩天不要簽署重要合約就好，因為金星與海王星對沖，火星與木星的位置也不太好。感情或許舊愛還是最美，單身的你，相親不失為一個找對象的好方式。

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射手座

從上個月11日你的守護星木星恢復正行後，它的能量持續增強，本月開始邁向高峰，這樣的狀態會一直持續到12月中旬。這段期間，你的專業表現亮眼且成就驚人，努力打拼的射手座，將能持續發光發熱。諸星進入處女座之後，對你有很強的穩定作用。你將腳踏實地的計畫未來，努力耕耘的你，將會在本月中與月底獲得最好的曝光與表現機會。這兩個時段也是謀職面試或告白最好的時機點。水星進入天秤座之後，人脈成為最有力的資產，火星與水星也都會成為加持行動的功臣，讓你的夢想成真。

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魔羯座

從8月11日開始，恢復正行的吉星木星火力全開，你的專業表現將獲得肯定。火星進入處女座一直到10月3日結束之前，財務吃緊的問題可獲得舒緩，且金錢的控制更佳游刃有餘。一直到14日之前，金星都在處女座，不妨利用這個機會換個髮型或進行健身與外行改造計畫。本月5日你的守護星土星將與水星出現三分相，這是一個有利於工作與個人成就的好時機，你的決定與過去的努力，將能為未來打下好的基礎。土星恢復正行之後，意味著能力將獲得矚目，但責任相對也變重，記得不要過勞，給自己一點喘息的空間，愛情不能變成勞累之下的犧牲打。

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水瓶座

8月11日木星恢復正行之後，將會成為今年你運勢的分水嶺。因為自從今年四月木星退行之後，你的人脈與工作運就顯得有點辛苦。停駐在你十一宮的吉星木星，甦醒之後將能幫你打通人脈與工作的任督二脈，讓以完成心中的夢想。本月水星與土星還有天王星的相位好，對於你的創意與工作有加持作用，連帶拉抬的你魅力指數，讓單身的你有機會認識不錯的對象。從現在起到年底，木星會加持你的朋友運，並且增加你的能見度。工作愛情靠朋友幫忙都能有收穫。想要跟朋友修補關係，現在也是好的時機點。

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雙魚座

感情運非常好的一個月，如果還沒有告白成功，現在是乘勝追擊的好時機，金星進入處女座之後，你會更理性地看待愛情，本月行動勝算仍高。13日雙魚座滿月帶來機會，但同時也點出你的問題，只要能務實面對挑戰，這次出擊定會成功。海王星與冥王星都在魔羯座的時候，能夠穩定你的情緒，也能讓你堅持到底。本月吉星木星恢復正行，停留在你的第十宮，這將能幫助你提升能見度，並且讓你找到一個屬於自己的舞台。與朋友合夥創業、或是一起啟動一個新的計畫，能幫你吸收更多人脈與關注，月中之後機會都很棒。收入將與忙碌成正比。

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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