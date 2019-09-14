小S剪眉上齊瀏海變搞怪少女　感性發言：「如果觀眾喜歡我，我就會一直在」

小S穿著寬鬆的休閒服準時現身，悠哉地走進攝影棚，而妝髮速度奇快的她，約莫一個多小時後，就完美化身為國際專業超級巨星 IPSS。她的眼神追著鎂光燈閃爍，散發出超模般慵懶神情。她的姿態從容，時而性感魅惑，時而空靈沉靜，這般面對鏡頭的自在可不是件容易的事，她的一顰一笑都是時光累積的底蘊。「其實在所有工作裡，我最喜歡的就是拍照了，在鏡頭前可以過足我的戲癮。」小S這麼說。

1994年出道，從歌手、主持人、爵士女伶到演員，誤打誤撞演藝圈走一遭，25年一眨眼就過了，徐熙娣從沒被大環境影響太多，她與生俱來的幽默感帶領她勇闖江湖，用犀利言詞和迅速節奏讓名人掏心掏肺坦承心底秘密。無論世代如何改變，名人如何汰換，這般簡單隨性真實的徐熙娣，個人魅力永遠不會褪色，也讓小銀幕前的觀眾光是看著她，就忘卻了生活裡的煩惱苦悶。

我愛我的姐妹淘

《我們是真正的朋友》當初就是從私底下的四姐妹聚會開始，我們通常約在大S家，有一次大S說，我們何不一起作個節目，讓大家再度重溫我們的友誼。我姐總是很清楚這個社會缺少些什麼，以前的我們，一天到晚都在講七仙女、偉忠幫、四姐妹，現在的演藝圈很少有名人大聊她們的閨蜜，我們就想，或許這樣的節目會引起很多女性共鳴。很多女生一天到晚工作、陪男人，忘了同性好朋友。我們也想透過這個節目跟大家說，如果沒有朋友的陪伴，人生就是缺了一角的圓圈圈。

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這個節目帶給我最大的感受，就是我們四個人重新一起作同一件事情。在錄影的時候，很多過去的片段會飄進腦海，想到過去我們多麼瘋狂，再感受現在的相處會更珍惜當下。這節目讓我們重拾彼此愛對方、支持對方、想念對方的那份感情。

我的家人永遠是最重要的，爸媽、大S、我大姐不用說，曉萱和阿雅也已經被我當成家人，我的人生要有這些人的存在才購成，我無法形容他們的重要地位。也有很多人問我這個節目為什麼是我們四個人，首先是我們四個是認識最久的，再來就是四個人剛剛好，六個人就多了，就像雲霄飛車的座位一樣，玩樂的東西總是四個人啊！

我真的討厭旅行

《我們是真正的朋友》雖然在講姐妹淘的旅行，但說實在話，我最討厭旅行。整理行李、打開行李、坐飛機、轉機…這些都會讓我抓狂。像我之前到埃及，第一天覺得金字塔好雄偉，然後開始十個金字塔一模一樣；第一天覺得當地食物好特別，第二天就想吃泡麵。

我唯一一次喜歡的旅行，讓我一直忘不了的，是我跟大S帶我媽去泰國，住很棒的飯店、每天都在作SPA、吃各種泰國皇室料理，母女的旅行好幸福。還有一次我們母女四人去京都，日本料理、人力車、穿和服、喝酒、泡溫泉，有時候大笑有時候大哭，這世界上只要母女四人心連心，怎麼可能不開心？

我也會跟老公旅行，但他是個比較急的人，比如說我們坐在餐廳裡，我跟姐妹和家人就是那種會坐一個下午，坐到服務生來趕我們，但我老公就是那種喝完啤酒就要走了，忙著去下一個行程，每次都是我跟他說，你不坐在這裡多看一點風景嗎？

我有時候也會沮喪

之前《花花萬物》第一季錄完後，根本不想跟康永哥見面，因為我覺得內容無聊透頂，連自己都不敢看，一看就會開始討厭我的主持風格，跟康永哥也完全沒默契。第一季的設定讓我很難發揮主持的優點，跟康永哥之間好像陌生人，有些我想問的事情或是八卦，他沒有要配合我延伸下去，感覺自己錄節目超寂寞，然後到最後就是憤怒。

我本來不想作第二季了，但新的企劃案是「斷捨離」。明星家裡一定有一大堆廢物，節目組會去每個人的家裡拍，我們也可以順便用《康熙》聊天的自由方法開開玩笑。第二季變得更自由了，不會只能聊發票的事，我自己也感覺到跟康永哥的默契都回來了。

我最恨康永哥的一點就是他的完美主義，第一季的每一集都要錄四小時，以前《康熙》只要錄超過120分鐘，你就會看到我跟導演比用手砍脖子的手勢！但第二季康永哥放鬆了，我們不僅都在時間內錄完，我想觀眾看完也會感受到我跟康永哥的默契了。

細數人生裡的挫折

仔細想想，我人生經歷過蠻多起起伏伏，第一個挫折就是我們唱片徹底不賣，所以就去開服裝店，後來突然有人找我們主持，紅了之後又因為布袋戲事件被網友咒罵，然後又發生家裡的事件…，這一路上發生的挫折不算少，但我都挺過來了。

我遇到挫折的時候有兩種方法，有時候失落到連話都懶得講，就會在廁所寫日記，把所有不爽都寫出來。要不然就是去找大S、大姐和我媽，母女四人約在大S家暢談，一定要配酒，她們會超級戲劇化的給我很多哭戲，大家最後總是哭成一團，發洩完隔天就好。

最藝術的作品就是我女兒

只要觸動妳的心，不管是怎樣的人事物，建築物、畫、或是窗外的景色，或是一朵小花長在角落，只要讓你有感覺就是藝術。藝術隨處都在，反倒是刻意地放置很多藝術品，會變成展示的空間，忽略藝術本質的美感。我今年看到最藝術的作品，應該就是我大女兒上雜誌的那張照片吧，很震撼，感覺這不是我女兒。她在家的時候才不會有這種表情，13歲的她拍出這張照片真的讓我有點嚇到。

我想我的女兒都把我當小孩一樣，我通常只有在她們做了讓我無法忍耐的事情時才會指責，比如說對別人不禮貌，忘記說請、謝謝、對不起。平常母女時光就是會一直聊天，女兒會跟我聊最近喜歡的西洋歌手，我會反駁她們 Amy Winehouse 才是最棒的；或是她們會在我喝酒時管我，說：「媽媽妳今天只能喝兩杯」，或是念我怎麼又沒有洗頭洗澡。她們很愛管我這個媽媽，我反而沒什麼在管女兒。她們在功課上給自己很大的壓力，我常跟她們說，不強求第幾名，只要人格好，只要懂得挺身而出反抗霸凌別人的人就好。

如果觀眾喜歡我，我就會一直在

我記得跟大S主持《娛樂百分百》的時候，突然好受歡迎，我們萬萬沒想到節目變紅，有好多年輕人在八大樓下等我們，學我們講話。那個時候真的好年輕又很多創意：仙女下凡來解答和徐老師都是我超愛的單元。而《康熙來了》又是另外一種成就感，如果說《百分百》讓我享受到當藝人的快樂，主持《康熙》之後，我才發現原來長輩可以接納我，當然康永哥幫了很大的忙，因為他就是知識份子，加上我的小胡鬧，節目怎樣都很精彩，連林青霞都說愛看我的節目。

直到現在，我還是沒辦法接受自己成為一個全然的家庭主婦。如果我是全職家庭主婦，可能兩點去買菜，回來之後備料喝點酒，下午的時候就微醺了。我覺得唯一可以當家庭主婦的樂趣，就是煮飯給家人吃。其實想到現在還有節目找我主持，找我拍雜誌，代言，就覺得老天很眷顧我。我不會自己宣布退出演藝圈，比較像是，如果感受到漸漸不受矚目，我就會慢慢消失。

我愛上了無聊

如果沒有成為名人，我想我自己應該會是個老師吧，比如說國標、電子琴或是跳舞老師，我一直感覺到自己對教學蠻有熱忱，我也打從心底喜歡表演。因為熱愛創作和唱歌，今年我會發一張新專輯，不只是詞曲自己創作，也第一次嘗試編曲，收錄了十首歌，但不是一般的專輯，是張簡單很有風格的實驗專輯，希望大家會喜歡。

我以前老是說自己怕無聊，現在反而愛上了無聊。我現在非常害怕別人幫我安排一大堆事情，討厭 Schedule 很滿。現在女兒們都大了，有時候她們會跟朋友出門，沒工作時的我只想睡到自然醒，看一下想看的韓劇，悠哉地過一整天，只要打開窗簾看著陽光就覺得心情很好。然後慢慢地準備晚餐，等老公女兒回家。

我從以前就沒有人生座右銘，我不知道誰會花一小時的時間去想自己的人生哲學，真的不用浪費時間去想，可以看一本書或是電影，從裡面得到一些啟發，這樣就夠了，好好過自己的人生才是最重要的。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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