朴敘俊瓜皮頭、白襯衫來台超可愛！襯衫脫下後的「朴大肌」更誘人

事實上，在台灣已經具有不小知名度的他，雖然電視作品《金秘書為何那樣》已經是去年的事情，但是兩部電影《寄生上流》以及《驅魔使者》都在台灣開出不錯的票房佳績。

依照朴敘俊的工作進度看來，瓜皮頭應該是目前正在拍攝漫畫改編電視劇《梨泰院Class》所打造的造型，過去經常看到他的頭髮都是中短，有時側上分，一般很少看到他會用瓜皮頭現身，不過依照討論度看來，大家似乎很喜歡他的瓜皮頭呢~

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《梨泰院Class》「朴賽路」造型，超像

好身材的朴敘俊，雖然不可能要他把衣服脫上來給大家欣賞，但是最近在《驅魔使者》中，一開場就露出大胸肌、腹肌以及要人命的手臂，真是讓人口水大流阿~在過去的作品中，也經常不吝嗇地露出好身材，電視劇《魔女的戀愛》、《三流之路》、《金秘書為何那樣》以及電影《青年警察》中都可以看得到~

《魔女的戀愛》

《三流之路》

《金秘書為何那樣》

《青年警察》

最喜歡這樣大方的歐巴了，好身材就是要分享，不要藏起來，下次入關直接打赤膊也沒關係啊~（愛開玩笑）

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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