直接掛耳上，不用再怕弄丟了！這款獵奇「AirPods耳環」絕對超乎你想像

自Apple推出無線耳機AirPods後,因其體積小且攜帶方便,所以受到眾多Apple用戶的喜愛,但是也因AirPods的體積太小,因此非常容易弄丟,不過,來自美國的Gabrielle Reilly卻突發奇想,將AirPods結合耳環元素,如此一來就不用再害怕不小心弄丟了。

▲Gabrielle Reilly帶來超獵奇的AirPods耳環。(圖/翻攝自deadanimemom)

Gabrielle Reilly自製的這款AirPods耳環,具備時尚且實用,所以她於Twitter上分享創作後,便迅速於社群中引起巨大的迴響,同時也在廣大網友的詢問下,Gabrielle Reilly開始販賣起此款AirPods耳環,並且命名為「Airings」。另外,Gabrielle Reilly表示販售的「Airings」不包含AirPods與裝飾,而耳環想要加入十字架、銀色魚鉤等元素,都可以於訂單中備註。

I made airpod earrings lmaoooo i didnt want to post this till i had better pics but whatever here it is pic.twitter.com/4pHnc8wvfv

▲命名為「Airings」。(圖/翻攝自deadanimemom)

▲不包含AirPods,想要加入十字架、銀色魚鉤等裝飾可於訂單中備註。(圖/翻攝自deadanimemom)

由於此款「Airings」已經售完,不過,目前都還可以於deadanimemom官網預購,而等待時間大約需要1至2個月的時間,售價為美金20元(約台幣620元),喜歡的朋友,千萬別錯過此款平價的耳環哦!

此外,近期除了耳環以外,AirPods的保護套也有多家精品有售,而Dior這款保護套採用頂級小牛皮材質,搭配刻有「DIOR」字樣的銀色扣環為主,顏色則有灰色、粉紅色與黑色可供選擇。由Dior推出的頂級小牛皮保護套,目前已經登陸全台各大Dior專賣店,售價為台幣12,000元。

▲Dior頂級小牛皮保護套。(圖/翻攝自Dior)

▲左邊為粉色、右邊為灰色。(圖/翻攝自Dior)

