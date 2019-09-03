直接掛耳上，不用再怕弄丟了！這款獵奇「AirPods耳環」絕對超乎你想像

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自Apple推出無線耳機AirPods後，因其體積小且攜帶方便，所以受到眾多Apple用戶的喜愛，但是也因AirPods的體積太小，因此非常容易弄丟，不過，來自美國的Gabrielle Reilly卻突發奇想，將AirPods結合耳環元素，如此一來就不用再害怕不小心弄丟了。

▲Gabrielle Reilly帶來超獵奇的AirPods耳環。（圖／翻攝自deadanimemom）

Gabrielle Reilly自製的這款AirPods耳環，具備時尚且實用，所以她於Twitter上分享創作後，便迅速於社群中引起巨大的迴響，同時也在廣大網友的詢問下，Gabrielle Reilly開始販賣起此款AirPods耳環，並且命名為「Airings」。另外，Gabrielle Reilly表示販售的「Airings」不包含AirPods與裝飾，而耳環想要加入十字架、銀色魚鉤等元素，都可以於訂單中備註。

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I made airpod earrings lmaoooo i didnt want to post this till i had better pics but whatever here it is pic.twitter.com/4pHnc8wvfv

▲命名為「Airings」。（圖／翻攝自deadanimemom）

▲不包含AirPods，想要加入十字架、銀色魚鉤等裝飾可於訂單中備註。（圖／翻攝自deadanimemom）

由於此款「Airings」已經售完，不過，目前都還可以於deadanimemom官網預購，而等待時間大約需要1至2個月的時間，售價為美金20元（約台幣620元），喜歡的朋友，千萬別錯過此款平價的耳環哦！

此外，近期除了耳環以外，AirPods的保護套也有多家精品有售，而Dior這款保護套採用頂級小牛皮材質，搭配刻有「DIOR」字樣的銀色扣環為主，顏色則有灰色、粉紅色與黑色可供選擇。由Dior推出的頂級小牛皮保護套，目前已經登陸全台各大Dior專賣店，售價為台幣12,000元。

▲Dior頂級小牛皮保護套。（圖／翻攝自Dior）

▲左邊為粉色、右邊為灰色。（圖／翻攝自Dior）

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