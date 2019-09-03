張鈞甯廣告款白洋裝買得到！　穿上彰顯好氣質

▲張鈞甯（右）身穿Badgley Mischka太空棉洋裝拍攝IWC形象照。（圖／IWC提供）

記者陳雅韻／台北報導

擔任IWC（萬國錶）品牌大使的張鈞甯，在義大利Protofino柏濤菲諾小鎮拍攝柏濤菲諾系列女錶廣告中，身穿白色西裝式剪裁服裝襯出她的清新氣質，原來是一件太空棉材質的洋裝，出自美國設計師品牌Badgley Mischka，由Linli Boutique引進，讓台灣消費者也有機會穿上。

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▲身穿白色Badgley Mischka洋裝的張鈞甯展現清新好氣質。（圖／IWC提供）

Linli Boutique除了以婚紗出名，近來引進15個禮服品牌也備受好評，包括西班牙大膽鮮明設計的Isabel Sanchis、Olimpia Sanchis、英倫新銳品牌Galvan London、英國優雅晚裝Marchesa Notte，以及張鈞甯選中的Badgley Mischka等品牌，多元風格且接受客訂，滿足有正式禮服需求的女性。

▲Badgley Mischka象牙白太空棉洋裝，22,300元。（圖／Linli Boutique提供，以下同）

美國品牌Badgley Mischka以婚紗、禮服與婚鞋設計著稱，女星林熙蕾舉辦海外婚禮時所穿的婚鞋，即出自其設計。但這回張鈞甯所穿的2019春夏象牙白太空棉洋裝，是日常也能穿的俐落風格洋裝款式；品牌另外推出的禮服系列，也大量運用太空棉材質，呈現硬挺立體的剪裁，但穿起來親膚舒適，且擅長於腰際、肩膀處裝飾大型蝴蝶結或花朵，為大器風格禮服增添女人味。

▲Badgley Mischka薰衣草紫太空棉結構花卉斜肩禮服，29,800元。

▲Linli Boutique引進Badgley Mischka紅色太空棉立體蝴蝶結開岔禮服（左），37,400元。