「龜速多利安」釀佛州1死！太空站最新照颱風眼超明顯　巴哈馬水淹及臀

▲ 國際太空站PO出多利安的最新照片。（翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

颶風多利安（Hurricane Dorian）重創巴哈馬群島，在當地奪走5條人命，根據國際太空站2日在推特發出的最新照片，颱風眼相當明顯，且結構紮實。目前美國也傳出1人死亡的消息，根據佛州警方稍早的最新說法，佛州城鎮印第亞蘭提（Indialantic）68歲男性居民布萊德利（David Allen Bradley）當地1日在家中進行防災工作時，不慎從梯子摔下身亡。

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▲ 巴哈馬當地居民指出，水淹及臀 。（圖／路透）

綜合CNN、美聯社報導，布萊德利為了加強固定窗戶，便於周日下午爬上小梯子，試圖拿膠合板（plywood）覆蓋在窗戶上，但他的妻子後來突然聽到一聲碰撞聲響，跑出去確認狀況後，才發現是布萊德利摔了下來。只不過，在警方等相關人員到場後，已經無法挽回布萊德利的性命。

BREAKING VIDEO: U.S. Coast Guard helicopter seen arriving in Abaco to provide assistance to those in the Bahamas impacted by Hurricane #Dorian pic.twitter.com/fAZYDt1JEV

美國國家颶風中心當地2日晚間10時最新預報，颶風多利安位在佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）以東約170公里處，最大風速達每小時230公里。美國海岸防衛隊已出動4架直升機，飛往巴哈馬協助救援。

只不過，多利安移動速度相當緩慢，在每小時1.6公里的速度移動數小時之後，國家颶風中心用「靜止不動」（stationary）來形容多利安，料當地3日清晨會再度朝北移動。

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目前巴哈馬群島出現嚴重災情，許多地方是汪洋一片、無電可用，屋頂被掀飛、車輛也被吹翻。居民莎拉柯碧（Sarah Kirby）提到，她帶著80歲母親逃離家園時，水位已經淹到臀部。

根據國際太空站2日捕捉到的畫面，颶風多利安的結構相當紮實，颱風眼相當明顯。稍早消息指出，許多在美起降的班機受到影響，超過2700個航班已取消，Legoland Florida也已宣布當地3日全天關閉，預計4日恢復正常營運。

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▼ 多利安颶風重創巴哈馬。（圖／路透）