旱鴨子救星！IG瘋傳「全身式游泳圈」躺下自動浮起、還能順便防曬

▲全身式游泳圈受到廣大旱鴨子喜愛。（圖／翻攝自IG@is_siigii）

編輯／Ann

不少旱鴨子都在出遊時需要自備游泳圈，看著別人開心玩水，自己卻被束縛住非常不方便。西班牙藝術家就推出了一款「全身式游泳圈」，讓你曬不到太陽還能放鬆浸泡在水裡，絕對不用擔心溺水，旱鴨子們買起來。

西班牙藝術家Siigii設計出一款名叫「S.A.D. SUN ALLERGY DIARIES」的全身游泳圈，一開始的發想是源自於自己11歲時罹患了光敏症，從此失去了許多美好的事物，於是決定設計該款全身裝備，來好好擁抱陽光與大自然，沒想到在IG、推特上引起熱議。

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▲源自西班牙藝術家Siigii發想，看似搞笑設計理念卻藏洋蔥。（圖／翻攝自IG@is_siigii）

也陰錯陽差卻成為了全球廣大旱鴨子的必備品，全身式游泳圈擁有巨大的造型，黑白相間的色調十分簡約，仔細看前後還繪製了黑色的比基尼，就算包緊緊也能感覺到一絲火辣。

▲全身只露出頭和手，防曬一族也能使用。（圖／翻攝自IG@is_siigii）

全套只露出了臉部以及手部，讓你能夠看到外界慢慢戲水。然而其餘全方位包覆，不僅能夠阻隔紫外線防止曬黑，還能夠讓旱鴨子一躺下，就從水中浮起，後方還有枕頭支撐，享受從未有過的游泳體驗。發想一公開也受到網友好評，「旱鴨子的救星」、「玩水不用曬黑，這個我需要」、「團購買起來」。目前商品仍未販售，或許大家可以期待一下上市的那天。

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