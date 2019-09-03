膠鞋慘被手扶梯「緊緊吸住」　他目睹慘況嚇壞：腳差一點就被絞爛

▲男網友在臉書上分享他所遇到的驚險事件。（圖／翻攝自Facebook／Jump Dhanapat）

記者李振慧／綜合報導

泰國一名男子近來在機場遇到「手扶梯吃人」的危險事件，腳上的膠鞋慘被手扶梯卡住，當下雖然努力想把鞋子拉起卻無法，眼看情況愈來愈危險，最後只好趕緊棄鞋逃離，結果鞋子不但被絞爛還被吸進手扶梯中，只差一點被絞爛的就是他的腳。

男網友Jump Dhanapat上月27日在臉書發表自己所遇到的可怕經驗，他7月30日與家人一同從日本大阪搭機返國，大約當天下午3時50分抵達廊曼機場(Don Muang Airport)，搭乘手扶梯時突然發現自己的腳慘遭卡住，「當時我只是很正常地搭乘手扶梯，準備要離開時，突然覺得有什麼東西拉著我的鞋子，不讓我走，我努力試著拉起鞋子，但我還是無法動彈」。

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男網友因為怕擋到後方的乘客，所以趕緊脫鞋逃離手扶梯，卻震驚發現自己的膠鞋慘遭手扶梯整個吸了進去，「如果我當時沒有及時把鞋脫掉，或是穿得不是容易脫掉的鞋子，被絞進去的就是我的腳」，後來機場工作人員到現場處理意外，從手扶梯裡找到慘被絞得亂七八糟的鞋子。

讓原po感到遺憾的是，事情發生後，他因為擔心機場安全提出投訴，卻只有得到一封簡訊回應，上面寫著很抱歉事件造成不便，後來便再也沒有其他消息，所以把故事分享在臉書，希望能夠提醒大眾搭乘手扶梯要多加小心。