班克斯最大塗鴉作！「1988年Volvo卡車」拍賣落槌價上看5650萬元

▲班克斯有史以來規模最大畫作。（圖／翻攝自Bonhams官網）

實習記者賴韻如／綜合報導

先前曾經自毀「氣球女孩」（Girl With Balloon）畫作，掀起一陣大風波的神秘英國街頭藝術家班克斯（Banksy），他所親手彩繪的一輛大卡車，將在本（9）月14日將拍賣，落槌價預估最高可達180萬美元（約新台幣5652萬元），讓不少民眾拭目以待。

據CNN報導，這輛1988年瑞典富豪集團（Volvo）FL6型卡車，上面由班克斯所彩繪的面積約80平方公尺。邦瀚斯（Bonhams）拍賣行形容，「這是班克斯的創作中，有史以來規模最大的作品」，該拍賣行表示，班克斯於1999年西班牙的除夕夜以及千禧年派對之間開始在該卡車上作畫，而這輛被當成畫布的卡車是由「渦輪增壓區國際馬戲團」（Turbozone International Circus）的聯合創辦人所提供。

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▲卡車底部用白漆寫著Banksy。（圖／翻攝自Bonhams官網）

然而，當時還沒出名的班克斯最後連續彩繪了兩周才終於完成，這輛佈滿著「班克斯標誌性設計」的卡車，隨後幾年裡便陪同著馬戲團在歐洲以及南美洲穿梭。

邦瀚斯指出，這輛卡車側面的設計長達10.1公尺，這位藝術家對於「無政府狀態和社會變革的呼喚，已經成為他作品中的重要核心」。卡車上面的塗鴉包括一名男子舉著槌子敲擊著正在擺動的金屬齒輪，而背景則是佈滿著正在飛行的猴子以及許多紅色星星，在卡車的後端更印上了「馬戲團」字樣，還有一群正在逃離大砲的士兵們。

▲▼卡車上佈滿著「班克斯標誌性」的設計。（圖／翻攝自Bonhams官網）



邦瀚斯戰後和現代藝術全球部門主管泰勒（Ralph Taylor）在一份新聞稿中指出，班克斯可以說是自千禧年以來最重要的藝術家，而這個是他最大的商業作品，代表了他出現在拍賣會上的作品有著更高的質量，「外界關注焦點將不在於車體機械，而是它上面的畫作。」

該卡車將於9月14日在英格蘭南部古德伍德復古汽車嘉年華（Goodwood Revival motor festival）上進行拍賣，預估售價將落在130萬至180萬美元之間（約新台幣4080萬至5650萬元）。