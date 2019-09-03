17歲小哥「晚餐都吃薯條」　3年後醫宣判「你兒眼睛瞎了」母崩潰辭職！

▲英國男子因為每餐都吃洋芋片，導致再也看不到這世界。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人生活作息幾乎離不開3C產品、便利，眼睛成為我們身上更加重要的部位。。英國一名17歲的男孩因為多年以來都只吃薯條、品客洋芋片、白麵包跟煙燻香腸，在短短3年內視力下降成失明狀態，甚至得讓家人辭去工作在家照顧，經過醫師診斷認為是嚴重缺乏維生素B12，造成視神經衰弱。

根據英國《每日郵報》報導，現年已經19歲的少年，從17歲開始發現自己的眼睛視力突然漸漸模糊，甚至在不久後竟然達到「失明」的標準，到處求診後，醫療團隊表示，這名男孩多年來在晚餐只吃洋芋片，加上平常愛吃薯條、白麵包、香腸等幾乎沒有營養的食物，導致體內嚴重缺乏維生素B12，然而維生素B12是補充視神經營養的主要來源。

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▲薯條也成為造成視力降低的元兇。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

據悉，男孩三餐都只有薯條、薯片或是零食，卻沒想到這些食物最終導致已經失明，在他身高、體重都是正常的情況下，醫療團隊一度找不出確切的病因。但最終診斷出，男孩因為卻乏維生素B12導致視神經「不可逆」的傷害。

男孩在接受訪問時提到，自從眼睛變成這樣的後，整個人變得相當孤立，沒有病變之前還會跟朋友一起出去踢足球，現在卻因為看不到了生活、學習也都相當不方便。最終男孩甚至休學在家，因為視力下降導致學習也出現困難。男孩的母親也為了照顧兒子辭去酒吧的工作，難過的表示「兒子已經達到失明的標準，根本無法生活甚至已經無法找任何可以做的事情。」

視神經負責將視網膜的視覺訊息傳遞給大腦，當細小神經缺乏維生素而受損時，往往都是不可逆，因為視神經等於失去傳遞大腦的功能。