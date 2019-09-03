中國外交官反制挺港集會爆肢體衝突　立陶宛批「越線」召見大使關切

▲ 立陶宛民眾在首都市中心廣場築起人鏈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

立陶宛逾百名民眾8月23日在首都維爾紐斯市中心廣場手拉手，聲援當天香港反送中示威者的築人鏈活動。中國駐立陶宛大使館部分人員上街頭反制，雙方人馬發生扭打衝突。立陶宛當局因此於當地時間2日召見中國大使，以表達關切。

《法新社》報導，立陶宛外交部指出，當反制的示威者進逼集會時，中國使館人員涉入其中，「參與組織非法行動」。發起聲援反送中活動的立陶宛國會議員阿多梅納斯（Mantas Adomenas）向《路透社》表示，幾名中國公民推擠集會民眾，試圖搶奪擴音器。其中2人後因擾亂公共秩序被警方拘留，每人處15歐元（約新台幣522元）罰款。

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▲ 反方持中國國旗靠近集會現場。（圖／路透）

立陶宛外交部長林克維丘斯（Linas Linkevičius）2日向《法新社》說明，一些中國外交官「過於活躍」，「越過與他們外交身份不符的界限。我們對此表示遺憾並敦促他們，確保類似行動不再發生」，但這起事件不會影響兩國關係。中國駐立陶宛使館目前尚未對此發表評論。

另一方面，立陶宛人民手拉手的畫面令人想起1989年8月23日的和平示威「波羅的海之路」（Baltic Way）。當時約200萬民眾手牽手，組成逾600公里長的人鏈，穿過愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛，呼籲國際社會關注他們被蘇聯占領的遭遇，抗議莫斯科的統治，震驚全球。2年後，波羅的海3國正式贏得獨立。

香港反送中示威者為仿效波羅的海之路，上月23日發起「香港之路」（The Hong Kong Way）活動，號召市民在港鐵港島、荃灣及觀塘3線沿線各港鐵站集合，築起人鏈，向港府傳達爭取自由的決心。