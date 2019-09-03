平壤力挺「一國兩制」！　北韓外相與王毅談香港：完全支持北京立場

▲ 王毅（左2）與李勇浩（右2）在平壤會談。（圖／翻攝中國外交部官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國外交部長王毅2日出訪北韓，與北韓外務相李勇浩會談，除對強化兩國合作關係達成共識，也約定緊密商討朝鮮半島問題。針對近期香港示威，平壤當局則在會談中明確表示，強力支持北京立場及其採取的一切措施。

中國外交部3日表示，王毅2日在平壤萬壽臺議事堂與李勇浩會談。《新華社》報導，王毅在會中說明目前香港局勢及中方立場。李勇浩則回應，香港是「中國的香港」，外部勢力不應干涉；勞動黨與平壤當局都強烈支持中方維護「一國兩制」，捍衛國家領土及主權。

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中國外交部指出，外長會談聚焦兩國友好關係、重啟美國及北韓對話與無核化等，針對朝鮮半島情勢交換意見，共享最新消息。2人也承諾，將維持緊密溝通，為守護區域和平付出更多貢獻。

王毅在會中表示，2019年適逢兩國建交70周年，而中國國家主席習近平6月出訪北韓，有效增進兩國友誼及戰略互信。他強調，這70年來不論國際情勢如何變換，兩國仍並肩向前，原因便是兩國由共產黨領導的社會主義國家本質及歷代領導人的引領。

李勇浩對此則回應，北韓領導人金正恩四度訪中，再加上習近平到訪，使兩國關係邁向新時代；而王毅到訪對慶祝兩國建交70周年也別具意義。他提到，兩國友好及合作是勞動黨與北韓當局始終不變的立場。