看球賽太激動！男翻過欄杆墜3樓看台…壓垮13歲少女　球賽轉播全都錄

▲巴西Morumbi球場有球迷從看台墜樓。（圖／翻攝自YouTube／saiba agora）

記者林瑩真／綜合外電報導

巴西莫倫比體育場（Morumbi）於8月31日舉行了一場聖保羅對格雷米奧的足球賽，不料，一名男球迷從3樓看台墜樓，當場壓垮一名僅13歲的少女，引起現場驚聲尖叫。影片曝光，相當駭人。

綜合外媒報導，球賽才進行到上半場，23歲的男子李歐斯（Lago de Melo Rios）疑似太過激動，自行爬出欄杆，竟從整個球場最高的3樓看台跌下，墜落到一樓時，更不慎壓垮另外2名球迷。

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其中，一名13歲少女阿拉喬（Giovana Santos Araujo）當場被李歐斯當成肉墊，兩人也隨即送醫。所幸，李歐斯僅是股骨骨折及部分瘀擦傷，阿拉喬雖被重壓，但送醫接受治療後，也保住一命，目前仍住院觀察。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

只是李歐斯墜落的過程通通被轉播出去，不只嚇得現場觀眾驚叫，該段影片也在網路上瘋傳。報導指出，李歐斯的女友也是從電視上目睹一切，直到打電話給李歐斯是友人接的，才知道墜樓的球迷就是男友，立刻通知李歐斯媽媽。