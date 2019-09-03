印度42年蓋95億「鍍金運河」　啟用14小時就潰堤…官員：老鼠害的

▲村民傻眼看著潰堤的大量河水流向自己的農田。（圖／翻攝自《今日印度》（India Today））

記者張靖榕／綜合外電報導

印度政府在靠近孟加拉的哈札巴里格（Hazaribag），打造柯納爾（Konar）灌溉運河，但這項42年來多次停、復工的工程，在8月28日盛大舉辦啟用典禮後的14小時內就付諸流水。運河潰堤，濁水淹沒35個村莊的農田。

綜合外電報導，印度政府在1978年決定執行這項運河工程，預計打造404.17公里的灌溉運河，為周遭85個村莊提供灌溉水源，不過計畫因為歷屆政府不夠積極而一再被延後。工程在2003年重啟後又因為施工進度太過緩慢，迫使當局於2012年再次招標，並於隔年重啟工程，原先規劃能夠以1.2億盧比（約新台幣5240萬元）打造好的運河，最終花了政府217.6億盧比（約新台幣95.1億元）。

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賈坎德邦的哈札巴里格於8月28日舉行啟用儀式，風光出席的官員向期盼已久的村民們發表談話；然而運河啟用不到10小時就開始滲水，14小時後更慘烈潰堤。原先能帶來經濟提升和穩定灌溉的河水一口氣湧出，淹沒了35個村莊的農田。

當地水利相關部門官員指出，由於潰堤的部分非混凝土建成，推測可能是因老鼠洞破口未加修補而釀禍。調查小組稍後得出的結果，應該是運河下方洩水調節通道關閉，導致堤防較弱的部分承受不住水壓才潰堤。調查小組尚未釐清通道關閉的原因，而負責此工程的4名相關工程師都被停職調查。