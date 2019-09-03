北韓頻射飛彈內幕曝光！　金正恩新導彈威脅日韓「3萬美軍+8基地」

▲北韓8月份多次試射新型飛彈，包括短程導彈。（圖／朝中社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓過去1個月來試射飛彈頻率高達7次，傳出飛彈為新型導彈後引發日韓重大危機感，就連美國各界都表達擔憂，卻一再被美國總統川普以「北韓只是正常發揮」的輕鬆語調帶過。然而美國最新情報和外部專家得出的結論截然不同 ─ 新型導彈試射讓金正恩有機會測試其性能和實際射程範圍，而導彈能力很可能已經超過美國在該區佈署的防禦能力，甚至能擊中範圍內的8個美軍基地。

根據《紐約時報》（The New York Times）報導，對於北韓過去2個月試射飛彈頻率提高，川普對外界總是低調應付，稱7次發射新型導彈是「非常標準」的一般測試，並不需要擔心。儘管川普也曾表示「這可能是違反聯合國規定的行為」，但仍認為大家太過神經質；他日前甚至說作為北韓領導人，金正恩「只是喜歡測試飛彈而已」。

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由最新情報和外部專家彙整的結論指出，北韓新型導彈的射程範圍已經能涵蓋西日本部分海岸及海域，加上南韓全境都在範圍內，至少有8處美軍基地受到導彈威脅。而且導彈性能佳，面對美國在日本佈署的飛彈防禦系統，可能已經佔了上風。





▲北韓短程導彈射程範圍已對3萬駐點美軍和8處基地設施造成威脅。（圖／翻攝自James Martin Center for Nonproliferation Studies）

日本防衛大臣岩屋毅日前受訪時表示，北韓最新一次飛彈試射的不規則軌跡就是一項有利證據，證明北韓正在進行一套能摧毀日本防禦系統的飛彈計畫。2次川金會上討論「北韓無核化」問題，很可能只是聲東擊西的拖延戰術，讓北韓有更多時間能將計畫發展成熟，在外界沒有多加注意的期間優化自家兵工廠。

報導指出，北韓的新型短程導彈除了可搭載常規彈頭，還能夠搭載核彈頭，已經讓日韓感到芒刺在背，而日韓境內的3萬名駐點美軍和8處美軍基地都受到強大武力威脅。