歐陽娜娜也不愛洗頭！洗髮步驟太麻煩「光想就累」　網：明星都這樣洗？

▲擁有一頭招牌長髮的歐陽娜娜，近日在真人秀中公開自己不愛洗頭的原因。(圖／翻攝歐陽娜娜IG)

記者張毓容／台北報導

在男生的印象裡，女生應該都是乾乾淨淨、充滿香氣的，但其實有很多女生都不愛洗頭，因為洗頭前中後到吹好頭髮，真的是太麻煩太花時間了，尤其頭髮越長的人越能體會！

不只一般女生，不少女星也都是「不愛洗頭一族」，像是范冰冰、李冰冰和Angelababy都曾透露過不喜歡洗頭，尤其小S更曾在節目中承認好幾天沒洗。而日前，歐陽娜娜也在真人秀節目裡大嘆女生洗髮好麻煩，仔細講述了自己洗髮的所有步驟後，忍不住大呼光想就覺得累，「怎麼還想洗頭呢？」

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▲歐陽娜娜在節目上公開自己洗髮步驟，大嘆「女生洗髮好麻煩」。(圖／翻攝浙江衛視官方youtube)



憑著甜美精緻外型和清新氣質，一舉一動都能引起關注的19歲人氣女星歐陽娜娜，近來在參加實境秀節目《各位遊客請注意》錄影時，跟工作人員聊到自己不喜歡洗頭的原因，先是無奈的問道：「你們知道女生洗頭有多麻煩嗎？」

接著她將自己洗髮的所有步驟一一列出，「首先洗髮水兩遍再潤髮，維持10分鐘，然後再把潤髮沖掉，毛巾包著10～15分鐘，不然會特別難吹。吹頭髮之前還要抹髮油，吹到一半開始梳頭髮，梳完頭髮再吹，先把髮根吹完，再吹髮尾」，到此為止才算完成，說完這一長串過程後，她忍不住感嘆：「這麼想一遍都累了，怎麼還會想洗頭呢？」

▲聽了歐陽娜娜的洗髮步驟，網友大讚：難怪女明星髮質看起來都很好。(圖／翻攝歐陽娜娜IG)

歐陽娜娜這段「女生洗髮麻煩說」的片段也引起眾多網友熱議，有一派大表贊同「能讓我洗頭出去見的人都是真愛」「跟我可以一個星期不洗頭」「說到我心裡了，想想就累」「最討厭洗頭髮」，也有另一派網友笑說自己洗頭沒這麼複雜「難道明星都是這樣洗頭髮嗎？」「難怪女明星的髮質看起來都很好」「我都直接洗髮水一遍就結束」「覺得我離精緻女孩距離還好遠」，更有網友自嘲「我大概不是女人」。

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