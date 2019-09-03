宋慧喬最新保養廣告超美情人視角，網友大喊戀愛了！

▲廣告中超美的情人視角，讓網友大呼戀愛。（圖／翻攝自Youtube）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

韓系保養雪花秀一直致力於高麗人蔘開發與研究，主張以東方藥理精神，為肌膚溫補，將人蔘活性能量層層注入肌膚，全面打造緊緻膨潤、淨透無瑕的「雪花肌」。日前全球代言人宋慧喬最新廣告釋出，美到讓人讚嘆，原來連Angelababy和劉嘉玲的發光亮顏，也都靠人蔘幫大忙。

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宋慧喬

出道超過20年的國民女神宋慧喬，歲月彷彿不曾在他臉上留下痕跡，她曾公開分享，30歲之後更加勤於保養和運動，運動完肌膚狀態都會特別好，保養則偏愛滋陰生人蔘系列，每天在使用潤燥精華EX之後，接著使用滋陰生人蔘煥顏露、滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露、滋陰生人蔘修護霜EX。

Angelababy

繼宋慧喬之後，女星Angelababy擔任雪花秀大中華區代言人。Angelababy向來養膚有道，即便已是而立之年，綁起辮子仍像20出頭。baby曾在訪談中提到，完美膚質除了運動和飲食，更仰賴從年輕開始的長期悉心呵護，Angelababy立體緊緻的臉部輪廓及完美無瑕的膚況，與她長期養膚的理念，充分呼應雪花秀品牌精神。

劉嘉玲

影后劉嘉玲更是逆齡代表，使用雪花秀商品超過10年的她，向來對雪花秀系列商品愛不釋手。劉嘉玲也經常在網路曬出運動後的素顏美照，近日在IG貼出使用滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露的照片，大聲宣告「時光從來不是我的對手，我也不為時光所動，只因雪花秀」，對膚質的自信表露無遺。

▲雪花秀 潤燥精華EX ，60ml ，2,780元。

▲雪花秀 滋陰生人蔘活膚乳，125ml，2,680元。

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