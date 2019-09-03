SEIKO入門機械錶變潮了　萬元價位吸年輕錶迷

▲Seiko 5 Sports 戶外運動系列SRPD51K1腕錶，9,300元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

想進階機械錶，但又覺得單價不低，這樣的心聲SEIKO（精工）聽見了，重新翻新旗下入門機械錶系列Seiko 5 Sports，推出戶外運動、風格品味、職人文化系列、原創美學以及街頭潮流5大風格的錶款，外觀更潮，而單價落在1萬元左右，鎖定年輕族群。

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▲Seiko 5 Sports 職人文化系列SRPD76K1腕錶，11,300元。

Seiko 5 Sports源起於1963年發售的Seiko Sportsmatic 5（俗稱Seiko Five），當時是日本首款國產的自動上鍊星期、日期錶款，其命名來自防水、自動上鍊、3點鐘位置的星期-日期顯示、4時位置錶冠、耐用的錶殼與錶帶等5大特色，5年後Seiko 5 Sports正式亮相，防水功能、鏡面都進化，並推出日本第一款國產自動上鍊機時碼錶。

▲Seiko 5 Sports街頭潮流系列SRPD79K1腕錶，10,300元。

近日SEIKO重新改造Seiko 5 Sports，5款均搭載顯示日期與星期的4R36自動上鍊機芯，但外觀風格大不同，最入門是1萬元有找的藍面鍊帶的戶外運動系列錶，風格品味系列錶則搭配米蘭鍊帶，職人文化系列錶呈現鍍玫瑰金錶殼，而最潮的設計是原創美學以及街頭潮流錶款，兩者均搭配尼龍錶帶，滿足不同時尚風格的新世代錶迷。

▲天梭表Seastar 1000海星系列自動款潛水腕錶，26,700元。

有「瑞士國民錶」封號的天梭表（TISSOT），也提供不少入門機械錶選擇，近期話題款為裝載80小時動力儲存機芯的Seastar 1000系列自動款潛水腕錶，防水300米，酷黑外型搭配潛水實用安全功能，備受消費者青睞。