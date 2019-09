快訊／美加州外海深夜驚傳「火燒船」！火舌竄天...整艘被吞沒　34人失蹤

▲美國加州外海火燒船,34人失蹤。(圖/達志影像/美聯社)

記者許凱彰/綜合外電

一艘潛水船在南加州外海的聖克魯斯島(Santa Cruz Island)附近發生火警。據了解,船上載有39名旅客,目前已知5人獲救,34人失蹤。

據悉,一艘75英呎(約22.8公尺)載有39人的商業潛水船,在南加州外海發生「火燒船」意外,洛杉磯海岸警衛隊已經啟動各項救援機制,全面尋找倖存者。

海岸警衛隊負責人畢馬斯(Aaron Bemis)表示,因為目前火勢的關係,我們還無法突破船體,所以有關於死傷的人數還無法預估,現在還在盡力地搶救當中。

#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA