早餐吃莓果　一整天幫助燃燒卡路里

▲早餐多吃一份食材，能幫助燃燒卡路里。（圖／pixabay）

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大部分人包括專業人員都同意，早餐是一天中最重要的一餐，因為它提供整天的活力與精力來源，也能幫助你清醒，許多人在早餐時習慣補充碳水化合物，若你想為了減肥而少吃，不如多加一項食物試試看，不但能攝取更多維生素，還能幫你消耗卡路里、幫助減肥。

這個食物不昂貴也不難取得，就是莓果。

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▲蔓越莓有豐富的膳食纖維。（圖／pixabay）

因為莓果含有豐富的膳食纖維，只要一碗小小的覆盆子，就能補足一整天所需的30%膳食纖維量，身體無法分解這些纖維，加上一早它就進入你的腸道，消化的時間也拉長，會提供食用者較長時間的飽足感，無形中就能幫助減少攝取的熱量。

之前曾有營養師表示，覆盆子的醣類與纖維比例佳，只要在吃早餐時將覆盆子加入菜單，就可以一路飽到中午；之前也曾有研究報告表示，攝取最多類黃酮的成年人，較不容易發福，而草莓、藍莓與黑莓都含有豐富的類黃酮。

▲跟麥片一起食用，增加更多滋味。（圖／pixabay）

建議的吃法可以跟優格、麥片等一起食用，不但對腸胃很好，也很容易有飽足感，在台灣購買新鮮莓果可能較其他的水果貴上幾成，理由是倚靠進口或是非產季的因素，但其實冷凍莓果也有同樣的效果，其實不需要去高檔超市買新鮮的莓果吃。