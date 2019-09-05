「嘿！Siri，幫我綁鞋帶」　Nike武士鞋可透過iPhone控制鞋帶、變換顏色

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曾在1989年的電影《回到未來2》中現身的Nike自動綁鞋帶科技，歷經27年的努力後，終於在2016年12月推出首雙自動綁鞋帶的Nike HyperAdapt 1.0，然而，今年1月亮相的 Adapt BB籃球鞋同樣也擁有這項科技，最近，Nike終於將其用於經典的Nike Huarache（武士鞋）上，並且還能連結iPhone的Siri功能，一起來看看吧！

▲Nike Adapt Huarache的首發配色為黃色。（圖／翻攝自Sneakernews）

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誕生於1991年的Huarache，向來都是Nike最暢銷的鞋款之一，而這次套用了自動綁鞋帶科技後，命名為Nike Adapt Huarache，其中，首發配色採用搶眼的黃色調，並且中底同樣能夠透過手機變換顏色。另外，這款Nike Adapt Huarache也有非常厲害的功能，就是可以連結Apple Watch以及使用iPhone的Siri功能，如此一來，各位就能使用「嘿Siri，幫我綁鞋帶、解開鞋帶」來控制鞋款，絕對會有不同於以往的體驗哦！

▲中底的燈號，可以透過手機來變換顏色。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲加入iPhone的Siri功能，並透過Siri控制鞋帶。（圖／翻攝自Sneakernews）

擁有自動綁鞋帶功能的Nike Adapt Huarache，預計將於9／13在Nike SNKRS以及指定專賣店販售，定價為美金350元（約台幣10,850元），其中，首發配色為黃色，而後續會不會上架發佈會中的灰色款，還有待日後確認。

此外，9月將要發售的Yeezy相當多，最近透過YEEZY MAFIA的曝光後，再度出現了一款名為「Hospital Blue」Yeezy Boost 700 V2，從圖中可以看到此款配色帶有淺藍與灰色的色調，而材質同樣採用麂皮、網布、皮革以及3M反光面料。目前預計將於9／28登場，售價為台幣10,800元。

▲Yeezy Boost 700 V2「Hospital Blue」。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA）

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