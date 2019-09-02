英國皇室最愛的7件皇冠　黛妃獨鍾情「劍橋情人」

英國皇室的穿搭一向是全球所關注的時尚指標之一。而今天BAZAAR就要來解密一項只有皇家特有的高級珠寶–皇冠。一件件亮麗的頭冠由切割完美的鑽石、彩色寶石等拚接而成，造就出帶有不同風格的美麗皇冠。

除了亮眼外，背後的皇室歷史也蘊有豐富的傳承意味，從英國伊莉莎白女王、黛安娜王妃、凱特王妃、到梅根王妃，在自己的婚禮上也都配戴上了不同造型的精緻皇冠，現在就來看看到底有多美吧！

1. 黛安娜：來自家人的愛





大多數的皇室婚禮，女方所配戴的皇冠通常都來自皇家珠寶保險庫。不過黛安娜王妃在婚禮上所配戴的頭冠則來自她自己的家族。這件頭飾由黛安娜家族代代相傳的幾樣珠寶，為黛安娜重新編排，共同打造而成。現在這件具代表性的頭冠，則由黛安娜的弟弟–斯賓塞伯爵查爾斯（Charles Spencer）所代為保管。

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2. 浪漫劍橋情人





如果你是皇室成員的粉絲，想必你已經認出來這頂著名皇冠了！ 黛安娜王妃非常喜歡這件皇冠，除了經常配戴它出席各大活動外，這件皇冠也被賦予一個浪漫的名字– 劍橋情人。這件皇冠最初由英國皇室瑪莉皇后所擁有，後來傳承給伊莉莎白女王，再由女王轉給黛安娜王妃。而最近一次露面，則是由凱特王妃配戴著。

3. 玫瑰花冠





將浪漫的玫瑰花冠元素融入到了皇冠中。這件皇冠製作於19世紀，是皇室送給現任伊莉莎白女王的母親（Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon）作為嫁入皇室的禮物。現則由伊莉莎白女王所擁有。

4. 氣質蓮花皇冠





以蓮花作為設計理念，這件皇冠最初由現任女王的母親，伊莉莎白王太后所有。皇冠上頭的珠寶是由丈夫贈送給她的項鍊製作而成。2013年12月，凱特王妃也在白金漢宮舉行的年度外交招待會，也是她婚後首度亮相的活動上，佩戴上了這件皇冠。

5. 璀璨綠皇冠





於2018年才剛新婚的尤金妮公主（Eugenie Victoria Helena）在婚禮上挑選了由鑽石及祖母綠寶石拼接而成的優雅皇冠。配上一身白色緞面婚紗，使頭上的綠寶石更加耀眼。這件皇冠設計於1919年，最初屬皇室祖先瑪格麗特格雷維爾（Dame Margaret Greville）所有，現在則轉手到了伊莉莎白女王手上，而女王也在尤金妮公主婚禮這天借給了她配戴。

6. 瑪莉女王鑽石皇冠





與哈利王子新婚的梅根王妃在婚禮當天則與女王借了這件全由鑽石打造而成的頭冠。簡潔精緻的設計，散發著氣質風範。這件皇冠最初打造於1932年，是為英國女王的祖母–瑪麗皇后所製作的。在女王的批准下，這件頭飾首次在梅根與哈利的皇家婚禮上公開亮相。

7. 卡地亞（Cartier）皇冠

這件由喬治六世 （Albert Frederick Arthur George Windsor）於1936年委託知名珠寶品牌卡地亞（Cartier）製作的皇冠，也成為英國女王在18歲時收到的禮物之一。而最近一次亮相則是在凱特王妃與威廉王子結婚當天，凱特身穿一身蕾絲白婚紗，戴上皇冠與眾人揮手的樣子真的好美呀！

文／Harper's BAZAAR 圖／BAZAAR UK

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