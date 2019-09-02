教宗受困電梯25分鐘　晚7分鐘現身...首先感謝英勇消防員

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）被困在電梯25分鐘。（圖／美聯社）

實習記者范芷菱／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）昨（1）日依照慣例要在聖伯多祿廣場（St.Peter’s Square）主持每週日的奉告祈禱（Angelus），卻罕見遲到了7分鐘。事後他親自向等待的信眾致歉，由於電力關係受困於電梯長達25分鐘，最後是由消防員救出，並要求現場民眾為他們鼓掌喝采。

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據《衛報》報導，經過7分鐘的等待，教宗方濟各終於出現在梵蒂岡聖伯多祿廣場的陽台上，「首先我必需為晚到的事情向大家表達歉意，我受困在電梯裡長達25分鐘。」由於電力問題，所以他必需等待消防員的救援；之後隨即要現場信眾為這群英勇人士鼓掌喝采。在這次的演講中，方濟各表示現今世界正在經歷緊急的氣候狀況，要求各國政府採取嚴厲措施並減少化石燃料，以對抗全球暖化問題。

▲教宗方濟各每週日都會在聖伯多祿廣場的陽台上，主持奉告祈禱（Angelus）。（圖／美聯社）

他呼籲，「各國政府將有責任表現出政治意願，盡快實現零溫室氣體排放，並根據《巴黎協議》，把全球平均升溫控制在1.5攝氏度之內。」此外他還宣布，下個月將晉升13位新任樞機主教，其中包括10名80歲以下的下任教宗候選人。