台灣vs.北京！索羅門外長「100天期限」將到期　最快8日前給答案

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

索羅門群島（Solomon Islands）自1983年3月與台灣建交至今，已屆滿36年，如今雙方關係卻可能生變。自中國大陸不斷在南太平洋擴張勢力以來，台灣已損失多該地區多個邦交國，而索羅門國會外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）表示，目前已成立一個部長級的小組，與北京當局對談，至於和台索關係的走向，將在本週給出答案。

事實上，在今年6月時，就已傳出中國有意拉攏索羅門群島。《索羅門時報》（Solomon Times）6月5日報導，索羅門外交部長馬瑞雷（Jeremiah Manele）證實，是否要與台灣斷交並轉而與中國大陸建交，將在未來100天內也就是9月中時會做出決定。馬瑞雷表示，索羅門政府對於台灣、大陸議題並不感到壓力，「政府正對此議題進行全面性評估，方便政府、核心小組和內閣能充分瞭解此事。」

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▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2017年曾訪問台灣。（圖／總統府提供）



索羅門與台灣建交36年以來，關係一直非常穩定，但今年5月索國大選後，總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）曾表示，正重新考慮台索的外交關係，《索羅門星報》（Solomon Star）更在頭版刊登有國會議員要求在半年內與北京建交，讓台灣與索羅門斷交的傳言甚囂塵上。

《路透社》1日報導指出，肯尼羅瑞坦承索國政府確實有想改變，並在這方面投入許多資金，而目前成立的8人小組成員，皆是副部長級，甚至包含總理的秘書。此小組在8月中旬曾訪問北京，預計在本周會做出重大決定，肯尼羅瑞也強調，不要對工作小組的決議投注太多想像，政府會審慎評估這些建議。

▲索羅門群島檔案。（圖／翻攝自外交部網站）



據《中央社》報導，外交部發言人歐江安表示，索國政府正在進行整體性的通盤考量，決議也需經過內閣及國會商討，並非決策小組可以做出決定。歐江安強調，蘇嘉瓦瑞8月中才與外交部長吳釗燮在「太平洋島國論壇」（PlF）會晤，並簽署互免簽證協定，互動非常良好。