超帥黑色金屬外套，穿上一秒練成魷魚變身術

你沒看過活魷魚本人，一定也吃過魷魚吧！但你知道魷魚擁有驚人的變色能力嗎？曾經有學者研究魷魚的變色行為，發現魷魚竟然擁有14種不同的變色花紋及圖案。而實驗服裝品牌Vollebak就以魷魚為靈感，製作了一種變色外套，在昏暗光線下，看起來就是普通的黑色金屬光澤外套，但一轉到有明亮光線的環境時，外套會瞬間自我發光。

這件被命名為「Black Squid Jacket」的外套，設計靈感就是模仿來自大海中的魷魚，魷魚的皮膚有著複雜的神經網絡，就像電子皮膚，可以幫助它快速改變顏色和外觀，藉此在不同的環境偽裝自己。

Vollebak就是把這種可以改變自身顏色，有助於逃脫的生存本能應用在外套上，利用激光、樹脂和超過20億個的微觀玻璃球複製了類似的結構。在外套的每平方厘米覆蓋著大約40,000個微小的球體，讓夾克可以散發出彷如彩虹的光芒！

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圖文來源／dezeen、vollebak

（完整文章請看瘋設計）

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