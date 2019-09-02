新關稅15％生效！美中關係「自由落體」　紐時：沒有停火跡象

▲川普熱衷利用關稅當成籌碼。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

《紐約時報》報導，美國總統川普與中國的貿易戰1日進入新階段，美方對中國價值1120億美元商品加徵15％關稅生效，這場戰爭停火「遙遙無期」，且將使得世界最大的兩個經濟體越來越疏遠。專家認為，美方用關稅逼中方來到談判桌，最後只是造成沒有意義的損失。

美東時間1日0時1分起，美國正式對價值1120億美元中國商品徵收15％關稅。報導指出，川普的舉措改變貿易規則，拉開美中間的關係；1日以前，美國對國外產品徵收的關稅已高於自從1960年代以來任何時刻，這一波15％新關稅主要針對食品、服裝、割草機等數千種「中國製造」的商品，此外，總統正準備對中國輸往美國幾乎全面的產品徵稅。

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彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）數據顯示，從川普上任後，此舉將把對中國商品的平均關稅從3.1％提高到21.2％。至於中方的回應，則提高對美國公司的壁壘，同時放寬對其他國家產品的壁壘。

中美之間的貿易大幅下滑，中國長期以來都是美國最大的貿易夥伴，今年卻跌到第3位，被墨西哥、加拿大超前。過去以為貿易戰會結束的美企，現在則加緊限制在中國的業務，某些情況下，可能會把生產線轉移到越南或其他國家，避免關稅很快來到30％。

▲去年開始的中美貿易戰至今沒有停火跡象。（圖／路透）



川普起初發動貿易戰時，他表示自己的目標是改善美企在中國營運的條件，減少兩國的貿易逆差，替美企建立更加公平的競爭環境。他說，他好戰的態度能確保達成一項歷史性貿易協議，讓中方購買價值數10億美元的美國農產品，同時阻止北京竊取美方技術。

然而，美中貿易談判好幾個月陷入僵局，川普策略也越來越強硬，他1周前形容中國國家主席習近平可能是敵人，他甚至威脅使用緊急手段，迫使美企離開中國。過程中，他提高現有以及未來的關稅，而他的助手還表示，總統唯一的遺憾，便是沒有把關稅提更高。

▲川普先前聲稱中方會購買大量美國農產品。（圖／達志影像）



華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）探討中國問題的專家肯尼狄（Scott Kennedy）說，對於那些支持利用關稅讓中國談判的人來說，現在似乎都無關緊要，「這是沒有意義的損失，受害者是出口被消滅的公司還有花更多錢、更少選擇的消費者。」他認為，中美關係目前就像自由落體狀態。

川普繼續堅持，他的關稅手段是傷害中國，而不是在中國營運的美公司。他先前告訴記者，許多公司把問題怪給關稅，其實是自己經營不善，「這並非關稅害的，而是糟糕的管理。」

亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長卡特勒（Wendy Cutler），曾任美國臨時副貿易代表，認為美中貿易協議沒結果的一個原因，就是政府內部存有自相矛盾，這讓中國不確定未來的方向。

事實上，每次提高關稅，都把美國帶到過去10幾年來貿易政策的相反方向。德意志銀行證券（Deutsche Bank Securities）首席經濟學家斯洛克（Torsten Slok）表示，美國多年來試著降低關稅，鼓勵自由貿易，如今對於其他國家的平均關稅，已超過包含中國、俄羅斯、土耳其與其他發展中國家。

斯洛克說，雖然過程並不順遂，美國平均關稅水平200年來都出現往下趨勢，「現在情況正在逆轉，關稅調升到我們幾10年來從未見過的水平。」

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