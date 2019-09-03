上回被秒殺！這次的CDGＸGucci托特包，加入超美「花卉」設計　9／7正式開賣

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去年日本品牌NaNa-NaNa、COMME des GARÇONS（CDG）相繼推出PVC材質製作的托特包後，便造成了一波透明的熱潮，如今這股將延續下去，因為COMME des GARÇONS將攜手Gucci帶來結合牛皮紙袋的PVC托特包，而這也是雙方繼去年11月後的第二次聯手。

▲NANA-NANA的「A5」字樣設計，讓人印象深刻。（圖／翻攝自NANA-NANA）

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▲去年CDG推出透名樣式以及《星際大戰》造型。（圖／翻攝自IG@commedesgarcons_seoul、SSENSE）

▲第二次聯手的COMME des GARÇONS X Gucci。（圖／翻攝自Dover Street Market）

由日本時尚教母川久保玲所開設的Dover Street Market Ginza，近期釋出COMME des GARÇONS X Gucci的全新預告，而影片中是一個以花卉與Gucci復古綠紅條紋為主題打造的托特包，並且還利用淡淡的白色字體，來帶出COMME des GARÇONS的Logo，另外，這款托特包除了PVC以外，內部還使用了帆布材質以提升托特包的耐用度。

DOVER STREET MARKET GINZA（@doverstreetmarketginza）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 30 日 下午 7:16 張貼

▲以花卉與Gucci復古綠紅條紋為主題打造的托特包。（圖／翻攝自Dover Street Market）

▲就連包裝用的盒子，也有精心的設計。（圖／翻攝自Dover Street Market）

第二次聯手的COMME des GARÇONS X Gucci PVC牛皮紙袋托特包，預計將於9／7在東京銀座的Dover Street Market Ginza與DSML-ESHOP開賣，售價為日圓63,000元（約台幣18,900元），對此款托特包有興趣的朋友，可以親自到當地購買或是透過網路商店購得哦！

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