男生PO女友醜照到底什麼概念？其實是想「炫耀」妳太可愛

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@vancityreynolds、Pinterest

你是否也有一個愛PO你醜照的男友／老公？每次都隨便拍，也沒有過問、修圖、連濾鏡都沒加就直接上傳了，常常惹的女孩們哭笑不得，既生氣但也明白這大概是一種愛的表現，但有時太過分又讓人很火大，究竟男生們愛PO另一半醜照的心態是什麼？

＃真心覺得可愛

基本上大部分的男生都是真心覺得很可愛，醜度比較輕微的他根本沒辦法發現，像是擠出雙下巴、拍到痘痘、腿被拍粗，在他眼裡看來就是沒差別，覺得很可愛、很自然，就是他眼中平常的你而已。

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＃炫耀女友／老婆醜成這樣還能這麼可愛

這種照片的醜度可能就比較誇張，但是他不認為你是真的「醜」，而是都搞成這樣了，臉皺在一起、眼睛打不開，還是覺得很可愛，扮醜反而襯托了你的美，而且因為是私底下才會出現的出糗的樣子，讓他覺得更可愛、更要跟大家分享。

＃存心想逗你、惹你生氣

男生從小到大都一樣，對喜歡的女生會特別幼稚，看你又好笑又好氣的模樣他就覺得開心，如果真的生氣了還會覺得成就感十足，完全是最欠扁的類型。但其實心裡還是想討你的關注、讓你多笑一點、生氣了還能藉此多抱一點，讓人捨不得打罵。

＃明知道很醜，就是想PO給大家笑

有些情侶雙方在社群本來就沒什麼包袱，兩人關係更像朋友的話，常常就會出現這種互相惡整的情況，PO醜照的目的純粹就是號召朋友一起取笑你，但也毫不介意你PO更醜的照片反擊。

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