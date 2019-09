老婦取雞蛋…被寵物公雞啄一口「血流乾身亡」　法醫曝關鍵死因

▲澳洲老婦被公雞啄一口,流血過多身亡。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外媒報導

澳洲日前發生一起離奇案件,一名老婦人到自家後院的雞舍裡面取蛋,途中被公雞啄了一口,竟流血過多,不治身亡。阿得雷德大學(Adelaide University)法醫教授比亞德(Roger Byard)表示,由於被攻擊的部位罹患靜脈曲張,血管特別脆弱,因此才會造成憾事。

綜合外媒報導,住在澳洲南部的老婦人一如往常來到雞舍,想要收集雞蛋,卻突然遭受寵物的攻擊。根據了解,她被發現的時候,已因失血過多死亡,公雞一臉無辜,可是鳥喙上沾滿了鮮血。

▲老婦被發現時已經死亡,公雞喙上沾滿鮮血。

檢調單位拒絕透露死者的年齡與姓名,藉此保護家屬,經推測後判定,公雞不小心啄傷飼主患有靜脈曲張的血管,才會發生悲劇。《每日郵報》報導,此消息一出,讓許多民眾提高警覺,原來看似「無害」的動物,也有可能造成意想不到的傷害。

比亞德研究「無害動物致死」的案例,希望將成果貢獻於驗屍工作,並且警告人們潛藏於生活中的危險性。他說,國外也曾發生類似事件,一名患有靜脈曲張的老婦被貓咪抓傷腿,卻因此死亡。

比亞德說,靜脈曲張的血管特別脆弱、容易受傷,「最重要的是,我試圖讓老年人接受簡單的靜脈曲張手術,因為不只是動物攻擊,有些人只是在家裡走動,不小心撞到腿部和血管就流血致死。」

