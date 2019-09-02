老婦取雞蛋…被寵物公雞啄一口「血流乾身亡」　法醫曝關鍵死因

▲澳洲老婦被公雞啄一口，流血過多身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外媒報導

澳洲日前發生一起離奇案件，一名老婦人到自家後院的雞舍裡面取蛋，途中被公雞啄了一口，竟流血過多，不治身亡。阿得雷德大學（Adelaide University）法醫教授比亞德（Roger Byard）表示，由於被攻擊的部位罹患靜脈曲張，血管特別脆弱，因此才會造成憾事。

綜合外媒報導，住在澳洲南部的老婦人一如往常來到雞舍，想要收集雞蛋，卻突然遭受寵物的攻擊。根據了解，她被發現的時候，已因失血過多死亡，公雞一臉無辜，可是鳥喙上沾滿了鮮血。

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▲老婦被發現時已經死亡，公雞喙上沾滿鮮血。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

檢調單位拒絕透露死者的年齡與姓名，藉此保護家屬，經推測後判定，公雞不小心啄傷飼主患有靜脈曲張的血管，才會發生悲劇。《每日郵報》報導，此消息一出，讓許多民眾提高警覺，原來看似「無害」的動物，也有可能造成意想不到的傷害。

比亞德研究「無害動物致死」的案例，希望將成果貢獻於驗屍工作，並且警告人們潛藏於生活中的危險性。他說，國外也曾發生類似事件，一名患有靜脈曲張的老婦被貓咪抓傷腿，卻因此死亡。

比亞德說，靜脈曲張的血管特別脆弱、容易受傷，「最重要的是，我試圖讓老年人接受簡單的靜脈曲張手術，因為不只是動物攻擊，有些人只是在家裡走動，不小心撞到腿部和血管就流血致死。」

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