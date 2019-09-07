韓國5個觀賞「波波草、黛子草」的仙境景點　今年秋天就靠它美化IG版面

▲韓國最美的粉紅波波草和黛子草景點都在這（圖／IG@DIPP_____、KIYOSHI HIJIKI-GETTY IMAGES）



有時候有些旅行目的地去再多次都不會膩，除了那些總讓人回味的道地美食之外，更因為隨著季節不同總會有些限定美景等著我們去探索！像日本的櫻花季、楓葉季每次看都有全新感受，更不用說全日本上下不同季節花種的綻放，總是被美到目眩神迷！除了日本之外，韓國的花季其實也很受歡迎，像即將到來的秋天就有限定的「波波草」和「粉紅黛子草」，從前幾年開始韓妞超瘋這一整片淡粉紅、紅色、咖啡色渲染開的波波草，拍起來的暖秋蕭瑟感絕對美到目不暇給！

以下推薦你韓國5個觀賞波波草的景點，今年秋天就要靠這幾張照片美化IG版面！

「粉紅波波草」、「粉紅黛子草」

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▲Red Kochia Scoparia field in Autumn（圖／LKIYOSHI HIJIKI-GETTY IMAGES）

波波草比較廣為人知的名稱是「掃帚草」，因為樹幹和莖曬乾之後就可以變成掃帚因而得其名。 原本掃帚草是綠色的，但是因為進入秋天後開始轉成紅色，就會呈現出粉嫩粉嫩、熱情如火又或是深得像咖啡的色調。整片排開非常壯觀，難怪每到波波草轉紅的季節就會掀起一波熱潮！

▲Pink Muhly Grass（圖／OWNGARDEN-GETTY IMAGES）

另外粉紅黛子草不像波波草是一叢一叢的，通常會長滿整片，高度幾乎是人的半身高，超夢幻的色澤就像是一片粉紅海！推薦你韓國5個波波草、黛子草景點，今年秋天不能錯過

1、首爾 天空公園

KATHY, AU（@a_kathhy）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 9 日 上午 6:41 張貼



天空公園就位在首爾的「世界盃體育場」旁邊，雖然從地鐵站出來還得步行一段時間，但是公園有大片的波波草、黛子草，甚至還有秋天代表芒草！因為是公園所以附近沒有遮蔽物，天色變化也能成為照片的重要元素，每到秋天這裡就人氣超高！

夏莉（@fanzuo_）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 6 日 上午 1:23 張貼

【天空公園】

地址：首爾市麻浦區天空公園路95

開放時間：每月份閉園時間不同，夜間不開放。詳情請看這裡

2、首爾 蠶院漢江公園

전혜빈（@_hbin_j）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 4 日 上午 5:01 張貼



蠶院漢江公園位於「蠶院站」附近，這裡有一個「青草庭園」裡面種滿各式各樣的草類，其中粉紅黛子草超級夢幻！其他草類五顏六色也很吸睛，經過不妨去看看！

【蠶院漢江公園】

交通方式：地鐵三號線「蠶院站」Exit 4，徒步10分鐘

3、濟州島 休愛里自然生活公園

감귤체험 제주여행 휴애리 자연생활공원（@jeju_hueree）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 11 日 下午 7:39 張貼



春夏的濟州島有繡球花，秋冬時休愛里自然生活公園也像是被點上粉紅火一樣，整片黛子草超美呀！這裡還能體驗摘橘子和騎馬，一次滿足好幾個願望！

【休愛里自然生活公園】

地址：濟州特別自治道西歸浦市南元邑新禮東路256

開放時間：09:00~18:00 (最後入場 16:30)

4、慶州 歷史遺址瞻星台

고니오니 熙媛（@gonyoneee）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 10 日 上午 5:15 張貼

距離釜山不遠的慶州是最近當紅綜藝節目《姜食堂》的拍攝地，這個充滿人文景點的地方也有粉紅黛子草，在當地的歷史遺址「瞻星台」中就有超美的粉紅花海，風一吹來大片飄逸的景象好像童話世界！

【慶州瞻星台】

地址：慶尚北道慶州市瞻星路140-25

開放時間：夏季 09:00~22:00、冬季 09:00~21:00

5、京畿道 揚州Nari Park

馬彩荷（@canna_ma）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 26 日 上午 7:45 張貼

如果說到波波草，最有名的地方就是位於京畿道揚州的Nari Park！不只有超級大片的波波草和黛子草，還有各式各樣綻放的鮮花，到這裡一遊感覺直接變花仙子，沒拍個100張大概停不下來！而且雖然揚州有些遠，但許多旅行社都有搭配一日遊行程，完全不用煩惱交通方式怎麼辦，直接從首爾市區出發、下車超方便！

馬薏雯마억문（@angel_wenwen）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 27 日 下午 8:42 張貼

sᴜʙɪɴ（@ssu_vin）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 24 日 下午 9:59 張貼

【Nari Park】

地址：京畿道楊州市廣沙路131-66

開放時間：9:00～17:00

文／Harper's BAZAAR 圖／GETTY IMAGES

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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