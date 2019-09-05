日本男生票選TOP 9「最喜歡女生約會穿的球鞋」！第一名鞋櫃必備

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現在的女生越來越不愛穿高跟鞋，成為首選的反而是舒適又百搭的球鞋。日前，根據日本網站Mine的調查，並訪問了年輕日本男生「約會時，最喜歡女生穿哪一種球鞋」，最後當紅的TOP 9品牌與款式，而下方就帶各位介紹，這9雙鞋到底是什麼來頭吧！

第9名：厚底鞋

近年來，厚底鞋層出不窮，高端如Balenciaga、Alexander McQueen、平價連Fila等品牌都有推出，而這也是因為嬌小的女生佔多數，不過，有日本男生表示會被排在第9名，是因為他們認為厚底鞋不適合成年女生穿著。

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▲Balenciaga、Alexander McQueen也有推出厚底鞋。（圖／翻攝自Balenciaga、Alexander McQueen）

▲想買厚底鞋也有平價的選擇。（圖／翻攝自Fila）

第8名：懶人鞋

方便穿脫的懶人鞋，是許多男、女生最喜愛的款式，最出名的莫過於知名滑版品牌Vans推出的Slip-On，而日本男生說：「女生約會最好不要穿懶人鞋，因為看起來很像在廚房工作的人。」

▲日本男生表示約會時穿懶人鞋，女生會像在廚房工作的人。（圖／翻攝自ABC-MART）

第7名：忍者鞋

曾經紅極一時的忍者鞋，現在依舊有許多日本女生喜歡著，其特殊的外型，搭配襪子的選擇，可以有不同的造型，不過，廣大的日本男生又有意見了，他們表示「設計太特別且戶外感強烈。」

▲戶外感強烈、設計特殊的忍者鞋列在第7名。（圖／翻攝自Sneakernews）

第4-6名並列：科技感、有魔鬼氈的設計、運動外型

這次日本男生就幾乎都是好評了，他們留下了「穿著科技感球鞋的女生很可愛」、「有魔鬼氈的設計會顯得稚氣與可愛」、「運動外型的鞋款能使腿部線條更美」等評語。

▲穿著科技感球鞋的女生很可愛。（圖／翻攝自Reebok）

▲穿上有魔鬼氈的設計會顯得稚氣與可愛。（圖／翻攝自Adidas）

▲運動外型的鞋款能使腿部線條更美。（圖／翻攝自Nike）

第2-3名並列：低筒帆布鞋、Stan Smith

低筒帆布鞋與Stan Smith應該是所有女生鞋櫃裡都有的鞋款，其中，低筒帆布鞋的代表款為Converse推出的All Star系列，不但百搭也很便宜；而Adidas的Stan Smith則為小白鞋的最佳代表，其簡約耐看的外型以及圓圓的鞋頭，皆為女生會選擇Stan Smith的重要理由。

▲經典百搭的Converse All Star。（圖／翻攝自ABC-MART）

▲Stan Smith是小白鞋的最佳選擇。（圖／翻攝自Adidas）

第1名：高筒帆布鞋

高筒帆布鞋的最佳代表也是Converse推出的All Star系列，然而，後續衍生的1970系列、聯名款等，也都是眾人最喜愛的款式，能夠獲得第一名的寶座絕對實至名歸。

▲獲得第一名寶座的Converse All Star高筒。（圖／翻攝自ABC-MART）

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