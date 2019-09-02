日本杯麵銷售TOP 10出爐！日清原味吃不膩、醬油炒麵＋美乃滋必囤貨
編輯／JJ
每到日本旅遊，即使好吃的美食這麼多，終究會想要有一餐、或是宵夜吃杯麵吧！不得不令人讚嘆的是日本的泡麵真的百百種，湯的、乾的選擇都很多，料包豐富，創意＋美味同時並存，就跟日本的拉麵一樣，實在很難吃到不好吃的，那麼想知道哪些是必吃的，就來看看今年日媒公開的「杯麵銷售排行榜」吧～
NO.10 日清冬兵衛 油炸豆皮烏龍麵
說到日本的烏龍麵就會讓人聯想到豆皮，與台灣大部分的乾扁豆皮不同，日本的豆皮烏龍麵都是使用非常大片、厚實又多汁的豆皮，味道清甜，沒想到在杯麵上也能實現吧？
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▲豆皮分量很足。（圖／翻攝自Twitter@seiichi0919、@moepapan）
NO.9 一平ちゃん 夜店炒麵
▲之前還有推出過與柯南的聯名限定款。（圖／翻攝自Twitter@Sokusekisai）
NO.8 ペヤング 醬油炒麵
醬油炒麵真的是日本人的愛，有非常多品牌可以挑，各有愛好者。
▲除了經典款，還有起司MAX加量款！（圖／翻攝自Twitter@taui_3402）
NO.7 Cup Noodle カレー咖哩
NO.6 東洋水産 綠蓋貍天婦羅蕎麥麵
日本最有名的美食之一「天婦羅」，也就是各式包裹炸麵衣的小菜，也能融入杯麵！讓你隨意煮的泡麵也能很豐富～
▲加顆蛋超搭！（圖／翻攝自Twitter@kitanobakensi）
NO.5 日清 U.F.O.炒麵
NO.4 東洋水産 大盛醬油炒麵
鹹鹹的醬油炒麵，淋上美乃滋，是熱量最爆表、最罪惡的吃法，但就是這樣吃才夠味！今年進榜的醬油炒麵杯麵很多，每一個都很值得吃吃看。
▲罪惡感放一邊，美乃滋林下去就對了。（圖／翻攝自Twitter@futasui、@kurotin_v3）
NO.3 東洋水産 紅蓋狐烏龍麵
東洋水產的豆皮烏龍麵比日清冬兵衛的更多人喜歡～
▲同款還有推出「兩片」豆皮的版本～（圖／翻攝自Twitter@kurokawajohng）
NO.2 Cup Noodle シーフードヌードル海鮮杯麵
Cup Noodle的海鮮口味近期還跟新海城推出了聯名包裝。
NO.1 Cup Noodle 原味杯麵
Cup Noodle佔據榜單這麼多名也是意料之中的吧！常常到了賣場不知道買什麼杯麵吃，想換換新口味卻挑不出來，最後總還是拿著幾杯Cup Noodle去結帳，尤其是原味，沒有吃膩的一天～
▲第一名實至名歸！（圖／翻攝自Twitter@cupnoodle_jp）