右派集結！波士頓「異性戀驕傲」遊行引更多反對者　警逮34人收場

▲波士頓異性戀遊行。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國波士頓8月31日舉行了一場「異性戀驕傲」（Straight Pride）遊行，參與民眾手拿「當異性戀真好」、「蓋圍牆犯罪率就會下降」等標語。結果吸引了大批反對者，甚至超出原本的遊行人數，就連波士頓市長也出面譴責這場遊行。最後兩邊發生衝突，有警察在過程中被攻擊，最後以34人被逮捕收場。

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▲反對異性戀遊行的群眾。（圖／達志影像／美聯社）



這場由「爽翻天美國」（Super Happy Fun America）主辦的遊行，8月31日在波士頓街頭展開，他們強調「異性戀驕傲」的活動目的更包容，因為它代表著所有異性戀族群，讓人們意識到波士頓地區的「異性戀問題」。參與者似乎也都是美國總統川普的支持者，他們手拿美國國旗，舉著「支持軍隊」、「蓋圍牆！犯罪率就會下降」的標語，還有穿小丑裝的男子一邊跳舞一邊舉著「當異性戀真好」（Great to be straight）的牌子。

The #StraightPrideParade now on its way to City Hall Plaza. #Boston25 pic.twitter.com/44RayYZVRU

結果這場遊行引來了許多反對者，他們高喊著「請右轉、離開街道、沒有正義、沒有和平」（Alt right, get off our streets, no justice, no peace），參與的人數幾乎超過了原本的遊行人數，就連波士頓市長沃爾什（Marty Walsh）也譴責「異性戀驕傲」遊行，鼓勵市民參加其他慶祝活動，並在推特上寫著「正如我所說，這個遊行不會掩蓋波士頓在爭取平等的運動中，正發揮著巨大的作用。」

Several arrests at Boston’s “Straight Pride Parade” #WCVB pic.twitter.com/2t5zDoHG1C

由於遊行雙方情緒高漲，一度爆發衝突，也有維持秩序的警察遭到攻擊，最後共有34人被逮捕，但當局並未公布是哪些團體的人遭逮。波士頓救護人員也表示，有9人受傷被送往醫院，不過無法提供進一步的消息。