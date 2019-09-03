願望想好了嗎？日本玩具商推出真實版「龍珠雷達」，可與朋友一起遊玩

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日本動漫《七龍珠》裡面的爭奪龍珠是貫穿整部動漫的重要劇情，其中，由主角之一的布瑪所設計的「龍珠雷達」也對尋找龍珠至關重要，然而，作為主軸的「龍珠雷達」卻鮮少有周邊商品的推出，也讓許多粉絲覺得可惜，不過，近期玩具商BANDAI SPIRITS旗下的TAMASHII NATIONS卻帶來了一款真實版「龍珠雷達」。

▲TAMASHII NATIONS推出真實版「龍珠雷達」。（圖／翻攝自TAMASHII NATIONS）

這個真實版「龍珠雷達」的設計與動漫中幾乎相同，邊框以純白打造，而雷達為黑格線搭配綠色面板，並且此款「龍珠雷達」共有2種模式，分別為尋找龍珠且發出配樂的尋找模式與按下按鈕可與朋友享受捕捉龍珠的捕捉模式，另外，「龍珠雷達」為了方便攜帶，尺寸設計成一般人能一手掌握的大小，同時還附贈收藏用的展示架哦！

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▲邊框以純白色調打造。（圖／翻攝自TAMASHII NATIONS）

▲雷達設計為黑格線搭配綠色面板。（圖／翻攝自TAMASHII NATIONS）

▲分為尋找模式與捕捉模式。（圖／翻攝自TAMASHII NATIONS）

▲能夠一手掌握，並且還附贈展示架。（圖／翻攝自TAMASHII NATIONS）

此款由TAMASHII NATIONS推出的真實版「龍珠雷達」，目前已於9／2在日本各大零售商開放預訂，而預計發售日為2020年的2月，售價為日圓2,750元（約台幣825元），近期計畫去日本旅遊的朋友，不妨考慮到現場詢問相關資訊。

此外，Converse日本專屬支線Converse Stars Japan也與《七龍珠》聯名，帶來一系列的主題服飾，其中，這次雙方是來以童年的悟空與布瑪為設計主軸，並運用於帽T、長袖T-Shirt、短袖T-Shirt、襪子以及配件上。目前可於Converse Stars Japan官網開放預訂，預計發貨日則為10月中旬，售價區間為日圓1,000元（約台幣300元）至日圓9,800元（約台幣2,940元）不等。

▲帽T售價為日圓9,800元（約台幣2,940元）。（圖／翻攝自Converse Stars Japan）

▲長袖T-Shirt售價為日圓6,800元（約台幣2,040元）。（圖／翻攝自Converse Stars Japan）

▲短袖T-Shirt售價為日圓6,800元（約台幣2,040元）。（圖／翻攝自Converse Stars Japan）

▲襪子與手機殼售價分別為日圓1,800元（約台幣540元）、日圓5,800元（約台幣1,740元）。（圖／翻攝自Converse Stars Japan）

▲Converse手帕與筋斗雲手帕售價分別為日圓1,000元（約台幣300元）、日圓1,200元（約台幣360元）。（圖／翻攝自Converse Stars Japan）

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