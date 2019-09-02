Tiffany鑽石展送早鳥們限量托特包！金材昱9／4來台3天帶頭揭幕

▲參觀Tiffany美鑽傳奇主題展前100位觀眾，有機會獲得Tiffany限量托特袋。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.將於9月6日至9日，於華山1914文化創意產業園區舉辦「Tiffany美鑽傳奇主題展」，不僅免費開放大眾參觀，品牌更對「早鳥」放送福利，於開展期間前100位觀眾，有機會獲得未對外販售的Tiffany夢幻限量托特袋。

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▲南韓男星金材昱將來台為Tiffany美鑽傳奇主題展揭幕。（圖／MANAGEMENT SOOP提供）

為了宣傳Tiffany美鑽傳奇主題展，品牌特別邀請在韓劇《她的私生活》中演出「Ryan館長」一角大紅的男星金材昱來台，出席5日舉辦的開展活動。據悉他前一天傍晚抵台，預計停留3天夜，於6日離台。

▲走一趟美鑽傳奇主題展，能深刻體會Tiffany小藍盒中鑽戒的價值與意義。

而6日正式對大眾開放的美鑽展，Tiffany以4大主題共6間展間呈現鑽石知識殿堂，完整呈現品牌從鑽石的開採、篩選至雕琢的歷程。頂級珠寶品牌敞開神秘大門已成趨勢，卡地亞（Cartier）近來舉辦高級珠寶展，也開放時段供大眾免費參觀，拉近與品牌間的距離。

▲卡地亞今年4月舉辦的COLORATURA頂級珠寶展也開放大眾參觀。（圖／卡地亞提供）

「Tiffany美鑽傳奇主題展」展覽資訊

地點：華山1914文化創意產業園區 中4A館（台北市中正區八德路一段1號）

開放時間：2019年9月6日1:30pm至6:30pm

2019年9月7至 9日每日11:00am至6:30pm