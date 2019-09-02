奔牛活動遭恐怖公牛狂撞　他驚嚇目睹52歲男慘死：頭快被扯斷了

▲一名男子慘遭公牛活活撞死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

西班牙一奔牛活動傳出撞死人事件，一名52歲男子近來參加卡斯特利翁省(Castellon)當地節慶活動時，人站在觀眾區保護鐵籠附近的他，突然遭一公牛攻擊，在眾人面前被公牛用牛角多次猛烈撞擊慘死，還有目擊者指出，他看到男子的頭差點被甩斷，場面十分可怕。

這起事件發生在瓦倫西亞自治區卡斯特利翁省Cristo de l'Alcora奔牛活動的最後一日，來自拉瓦利杜伊克索鎮(Vall d'Uixo)的52歲男子，當憤怒的公牛跑到附近時，他雖然人已退到保護鐵籠附近，卻仍被公牛盯上，整個人慘被牛角多次頂撞，一下被撞至鐵籠的欄杆、一下又被拋至半空，導致全身多處重傷，包含頭部流血以及大腿動脈撕裂。

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一名目擊者驚嚇表示，「我看到了，這太可怕了，他幾乎慘被斷頭，這個景象讓我的肚子都絞痛了起來」，還有一名網友表示，「這是我多年來第一次看到這麼可怕的攻擊，我的腳還在顫抖。」據了解，涉案的慶祝活動使用了18頭牛，吸引上千民眾參與，直到這起致命事件發生前，僅發生一起民眾受輕傷事件，目前當局已暫停其餘的慶祝活動，並向受害人以及家屬獻上哀悼。

Bull 'nearly decapitates' man as he is gored to death during Spanish run https://t.co/pHiYLDS4Ke pic.twitter.com/B0DkhKxz6B