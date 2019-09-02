遊客搭訕傻問：見過本人嗎？　英女王幽默一指…皇室護衛曝超Q惡作劇

▲英國女王伊莉莎白二世穿同色系套裝是招牌形象。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）誰不認得呢？一群美國遊客前往蘇格蘭亞伯丁郡遊玩，觀賞英國皇室的巴爾莫勒爾城堡，誰料他們真的遇上低調散步的女王，但他們不只沒有認出來，還上前搭訕女王，詢問「妳有沒有見過女王本人呀？」

巴爾莫勒爾城堡從1852年起，就是英國皇家的居住地之一，之後更被蘇格蘭認定為A級建築，至今仍是英國皇室的夏季避暑地之一。但曾經有一群美國遊客前往遊玩，恰好遇上英國女王卻沒認出來。

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綜合外媒報導，當時93歲的女王身穿花色衣服、戴著頭巾，相當低調的在城堡中散步，身旁只帶著一名皇室護衛理查德格里芬（Richard Griffin），就在這時，美國遊客們上前搭訕女王，好奇詢問女王是否真的住在城堡內，以及她有沒有見過女王本人。

▼據說女王當時戴著頭巾、穿著低調。（示意圖）

Queen Elizabeth II's travel wardrobe champions British fashion. https://t.co/yzaofL6D4L pic.twitter.com/G7ffrNBck6

美國遊客們既沒有認出女王，還朝她本人問問題，讓女王感到相當有趣，一邊好脾氣的告訴他們，女王確實住在這座城堡中，接著幽默的朝旁邊的理查德格里芬一指，笑說：「我沒有見過女王，不過這個警官見過喔！」

理查德格里芬分享了女王的小惡作劇，並說遊客們仍然對自己遇見女王本人的事情一無所知，很快就離開了城堡。報導指出，女王居住於巴爾莫勒爾城堡時，不會選擇出席王室活動的套裝，喜歡較為簡樸的服飾及生活方式。