美國東協海上軍演首登場！動員8軍艦千名兵力　前進南海暹羅灣

▲ 美國獨立級「蒙哥馬利號」瀕海戰艦（USS Montgomery）也會參加此次軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國和東南亞國家協會首次聯合海上軍事演習（AUMX）2日登場，參與軍力包括8艘軍艦、4架飛機及上千名人員，整套為期5日的演習將從泰國梭桃邑海軍基地（Sattahip Naval Base）展開，最終會在新加坡劃下句點。值得一提的是，此次演習地點將延伸至東南亞國際水域，除了暹羅灣（ Gulf of Thailand）之外，軍事熱區南海也將成為演習地點之一。

綜合法新社、日本時報報導，東協十國全體參加此次與美國聯手展開的海上軍事演習，包括登上目標船隻模擬搜索扣押行動。負責監督美國海軍在東南亞安全合作的海軍少將喬伊廷奇（Joey Tynch）表示，「AUMX形塑出更強大的海事安全，而這是基於東協的力量、海上盟軍攜手合作的力量及對自由開放印太地區有共同信念的力量。」

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此次軍演為期5天，參與國家除了美國之外，也包括泰國、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡及越南。

#Vietnam sends an anti-submarine Pohang-class corvette, to join the Asean-US naval exercise (#AUMX) that begins today. The exercise is conducted in #SoutheastAsia incl the Gulf of Thailand and #SouthChinaSea. #navy #China pic.twitter.com/JZsyqMKCh7

事實上，南海戰略位置極為重要，且蘊藏豐富石油資源，美國、日本及部分東南亞國家的海軍會定期在此水域執行任務。在此同時，除了中國宣稱對南海大多數地區擁有主權之外，台灣、菲律賓、越南、馬來西亞及汶萊也稱擁有南海部分主權。

此次海上聯合軍演舉行之際，美國正加強此區域的參與度。上周，美軍派遣伯克級飛彈驅逐艦韋恩•梅爾號（Wayne E. Meyer）駛入由中國實際控制的永暑礁和美濟礁12海浬內；對此，中方譴責這是美方無視國際法規的航行霸權，嚴重損害中國主權和安全利益。

We’re off to a great start for #AUMX, preparing with our friends, partners, allies and co-leads the Royal Thai Navy #WorkTogether #NavyPartnerships pic.twitter.com/SaRjiebGJ3

LOOK: The Philippine Navy holds a send-off ceremony for around 200-man contingent onboard BRP Ramon Alcaraz (PS16) departing for Thailand to participate in the ASEAN-US Maritime Exercise 2019 (AUMX) on September 2 to 6, 2019. | via Mark Fetalco pic.twitter.com/bJT7XeYB8P