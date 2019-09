「今年地表最強風暴」多利安強襲！　川普：不確定聽說過5級颶風

▲ 因應颶風多利安來襲,川普已承諾向州及地方官員提供聯邦援助。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

5級颶風多利安(Dorian)重創巴哈馬群島,為當地帶來淹水災情,未來幾天暴風圈強勢橫掃美國東岸,並一路沿著海岸線北上移動,CNN稍早更以「地表最強風暴」來形容多利安。只不過,美國總統川普1日語出驚人表示,「我們只知道它可能是最大的(風暴),不確定聽說過5級颶風這件事,但我知道它的存在,我還看過一些4級颶風,但那很少見。」

CNN報導,在多利安登陸巴哈馬群島之前,川普在華府聯邦緊急事務管理署(FEMA)聽取簡報,但儘管多利安是他2017年上任以來所遇到的第四個5級颶風,但他卻脫口「我不知道我之前是否聽過(5級颶風)這個詞,除了我知道它在那裡。」

請繼續往下閱讀...

此話一出,CNN也整理出川普自上任以來所歷經的5級颶風,包括2017年9月橫掃美國9個州的颶風厄瑪(Irma)、同月重創美國及波多黎各的颶風瑪莉亞(Maria)以及2018年10月的颶風邁克爾(Michael)。

值得一提的是,這也不是川普第一次說「從未聽說過5級颶風」,當年颶風瑪莉亞、厄瑪侵襲美國的時候,他也曾經說過類似的話。

▲ 多利安稍早已三度登陸巴哈馬群島北部的大巴哈馬島(Grand Bahama)。圖為多利安未來數日預測路徑。(圖/翻攝自NHC)

9 PM EDT Tropical Cyclone Update on #Dorian: Catastrophic Category 5 Dorian Continues to Batter The Abacos. The Western Eyewall is Now Crossing the Eastern portion of Grand Bahama Island. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/HdA6ix6Rh5

根據美國國家颶風中心當地1日晚間9時的預報,多利安的位置大約在西棕櫚灘(West Palm Beach)以東約240公里處,最大風速每小時295公里,並以每小時7公里的速度向西移動。

面對來勢洶洶的多利安,喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)稍早已發出行政命令,宣布喬治亞州進入緊急狀態,且自當地2日中午起強制疏散95號洲際公路(I-95)以東的居民,範圍涵蓋布萊恩郡、康登郡、查塔姆郡、格林郡、利柏提郡、麥金托什郡。

Starting noon tomorrow, individuals east of I-95 in Bryan, Camden, Chatham, Glynn, Liberty, and McIntosh Counties must evacuate due to Hurricane #Dorian. @GeorgiaEMA and @GADeptofTrans will start westerly contraflow on I-16 at 8 AM on Tuesday, Sept. 3. Stay vigilant and be safe. pic.twitter.com/njw2ffCoLT

此外,根據FlightAware網站顯示,原訂美國時間2日起降的國內線、國際線航班,已確定有770個航班取消。

另據CNN報導,奧蘭多墨爾本國際機場(Orlando Melbourne International Airport)及勞德岱堡-好萊塢國際機場(Fort Lauderdale-Hollywood International Airport)已宣布當地2日中午起關閉機場。

【相關新聞報導】

5級颶風多利安肆虐巴哈馬…房屋泡水全毀居民拒撤 總理哭了

5級颶風多利安逼近…佛州取消數百航班 「颶風獵人」補超清晰眼牆照

▼ 巴哈馬阿巴科群島馬施港(Marsh Harbour)已傳出淹水災情。(圖/路透)