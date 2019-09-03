少女專用！小紅書大熱粉嫩「煙管唇膏」4色都美哭、CP值超高

編輯／JJ 圖／翻攝自淘寶、小紅書@那麼大薯條、@_瞢娜_MoNna、@Teayyaaa、@我是C的小马甲

縱使手邊化妝品已經很多了，只要有造型可愛、有趣的美妝品出現仍能燃起女孩們的熊熊慾望，彩妝品牌clap o claps的美妝品外型包裝一向十分可愛，採用馬卡龍色系，粉粉嫩嫩的非常討喜，尤其是近期小紅書上大熱的「煙管唇膏」，外表就像一個香菸盒！內有4支唇膏，每一色都超實用，引起熱烈討論。

於2017年創立的clap o claps，彩妝用色大膽、不趨於主流，包裝可愛也是一大特點！雖然目前品牌知名度不是很高，但是因為這款「煙管唇膏」吸引了不少眼球，小紅書上有非常多女孩們分享試色，也紅到了台灣來～台灣沒有實體通路可購買，不過淘寶上有品牌旗艦店，下次採購淘寶時順便集運回家也很方便！

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「煙管唇膏」的外包裝盒與唇膏本身的設計，幾乎與真的香菸一模一樣，只是比一般的香菸可愛了一百倍，拿出來補妝時肯定會引起旁人議論，是專屬於少女的「壞壞」風格，除了包裝是外貌協會女孩們的菜之外，裡頭的內容物當然也很重要！

4支唇膏色號分別為＃Addict就愛上癮、＃Whisper情人絮語、＃Regina女王遊戲、＃Sugary全糖少女，萬用的豆沙、紅棕色系，每一支都很好看又實用，而且都是非常顯白的顏色，很適合亞洲女孩，完全零廢色。

一組煙管唇膏在淘寶的官方價格是￥89，約台幣四百元左右，換算下來一支唇膏不到一百塊，非常划算啊！

clapoclaps合拍旗艦店 連結



歐美彩妝品牌HOURGLASS也曾推出過這種「煙管唇膏」，金屬光澤質感的造型走的是華麗風格，是許多大牌明星的愛用品呢！顏色選擇上非常多，但是價錢相對就高很多～去年推出的聖誕節限定包裝燒翻一票網友，成為代購瘋搶的目標。clap o claps的「煙管唇膏」可以說是可愛版的Hourglass，更是CP值超高的平價替代品。

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