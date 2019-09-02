變態阿伯性侵母牛上癮　全裸被逮還對著警察笑：學朋友好玩的

▲全裸的老翁當場被飼主和村民逮住。（圖／翻攝自泰國日報）

記者李振慧／綜合報導

泰國宋卡府合艾一名68歲男子日前偷偷躲在樹叢中性侵母牛，結果被飼主以及附近民眾合力逮住，警方抵達現場時果然發現全身赤裸的男子，以及散亂在四處的衣物，沒想到對方不但不覺得自己有錯，還滿臉笑容坦承自己過去曾2度性侵母牛。

當地警方上月30日接獲報案，有民眾目擊68歲男子瑪暖(Manoon Boonchae)正在性侵母牛，為了防止村民執行私刑，趕緊把全身赤裸的對方以及母牛帶回調查。協助抓住瑪暖的民眾表示，受害的黑色母牛目前只有2歲，他趕到現場時發現瑪暖腿上有精液，母牛的身上也有，所以推斷對方已經完成性侵。

請繼續往下閱讀...

瑪暖被捕時臉上帶著笑容表示，結過2次婚的他，目前與第二任老婆居住在一起，之前看朋友性侵母牛覺得很有趣，便在對方的帶領下2度性侵過這頭母牛，但是這次沒得逞就被捕，因為母牛在掙扎的時候，被飼主和其他村民發現。

母牛的飼主則告訴警方，之前便有村民告訴他，有一名男子會偷偷前來性侵母牛，所以當天他刻意躲在樹林裡埋伏，結果撞見全裸的瑪暖牽走他的牛，對方發現他的時候還假裝自己只是來採集蔬菜的菜農，所以趕緊叫朋友來幫忙逮人。警方最後以公共場合裸體有礙風化的罪名處理，瑪暖只被罰款300泰銖（約台幣308元）就被釋放。