瑞典亞斯伯格女孩是氣候運動傀儡？ 　非黑即白就是桑伯格的世界

▲格蕾塔•桑伯格(Greta Thunberg)搭乘零碳排放帆船前往美國紐約聯合國總部。(圖/翻攝自Greta Thunberg的Twitter)

記者吳宛霖/綜合報導

瑞典16歲亞斯伯症症少女格蕾塔•桑伯格(Greta Thunberg)是知名氣候活動家,為提高大眾對氣候變化的關注,她在瑞典議會外抗議,並呼籲全球青少年每周5罷課一天,遭質疑背後有政治或商業力量在運作。曾公開自己也患有強迫症的桑伯格表示,因即將到來的「氣候危機」,上課毫無意義。

瑞士雜誌《Weltwoche》發表「我們正在製作氣候圖標」文章表示,桑伯格開始罷工後不久,她的母親瑪蓮娜·恩曼(Malena Ernman)便出版一本書,在新書發布當天,公關人員英格瑪.任特侯(Ingmar Rentzhog)在社群軟體發布一張桑伯格罷課的照片和她的相關文章,引發媒體的「連鎖反應」,「他們的成功主要取決於瑞典公關專家英格瑪.任特侯,他在幾個宣傳組織中有良好的聯繫」,此外,桑伯格在聯合國峰會上發表演說時幾乎空座位,但瑞典公共電視台卻試圖營造錯誤印象,誤導成有大批人參與。

請繼續往下閱讀...

美國自由市場環境保護中心(Heartland Institute)發言Jim Lakely表示,「我很高興她完成穿越大西洋的安全旅行,但我為她感到難過」,「桑伯格被她周圍的成年人利用來推動氣候妄想,同時用她當作盾牌來反擊任何抱持質疑的人。」

▲桑伯格發起「為氣候罷課」活動,呼籲全球青少年每周5罷課一天。(圖/翻攝自United Nations的Twitter)

桑伯格為了減少碳排放,拒絕乘坐飛機或郵輪,改搭掛有「團結在科學的一邊」標語的零碳排放帆船「瑪麗齊亞2號」(Malizia II),在8月14日從英國出發,歷經15天橫跨大西洋,28日到達紐約曼哈頓碼頭。桑伯格登岸後對表示,「要一個16歲孩子用橫渡大西洋來表達立場,相當的荒謬,氣候變遷是全球性問題,是人類文明面對的最大危機。」

聯合國派出18艘帆船組成的船隊迎接桑伯格,象徵希望在2030年達成17項永續發展目標(Sustainable Development Goals,SDGs)。上千名青少年與環保支持者舉「我們的英雄」標語在岸邊等候,高喊「海平面在上升,我們也不沉默」等口號,同時有來自全球上百家媒體在現場採訪。

桑伯格表示,希望川普能「聽科學的」,雖然「他明顯沒這麼做」,自己專注於引起大眾對暖化議題的關注,但不覺得和川普談這項議題有意義,因為「他身旁有許多人都無法讓他相信全球暖化的急迫性。」

桑伯格2018年底在瑞典斯德哥爾摩TED大會上表示,8歲時第一次聽到「氣候變遷」和「全球暖化」等名詞,大人告訴自己要關燈、節省資源,但現實中卻無人談論;之後自己在11歲時被診斷出患亞斯伯格症和強迫症。她指出,在亞斯伯格者眼中,幾乎每件事都是非黑即白,「我們不擅長說謊,我覺得在很多方面,亞斯柏格症的人才是正常,其他人反而很奇怪。」

桑伯格今年2月在比利時布的歐洲經濟與社會委員會(EESC)上表示,「別說學生罷課失去寶貴的上課時間,政治人物不作為才是浪費數10年拯救地球的時間。」

Thank you once again to @borisherrmann , Pierre Casiraghi, team Malizia and everyone else who helped us along the way. I will never forget this trip - nor the ones who made it possible. #UniteBehindTheScience pic.twitter.com/CIXoJyegad



►修圖修到厭世!這款CP值很可以