5級颶風多利安逼近…佛州取消600航班　「颶風獵人」補超清晰眼牆照

▲多利安颶風眼內畫面。（圖／翻攝自推特／@NOAA_HurrHunter）



記者張方瑀／綜合報導

颶風多利安（Dorian）1日增強為5級颶風，並於當地時間半夜12點54分登陸巴哈馬阿巴科群島（Abaco Islands）。多利安結構扎實，目前已經有600多個航班取消，尤其佛羅里達州境內機場幾乎取消了所有航班，讓許多趁著勞工節（Labor Day）假期出遊的民眾被困在機場。海洋和大氣管理局（NOAA）也在推特上公布了一張在颶風眼內的照片，可清楚看到眼牆內的「體育場效應」。

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▲多利安預測路徑。（圖／翻攝自NHC）



綜合外媒報導，目前多利安影響範圍共有665個航班被取消，尤其佛州境內的機場幾乎取消了所有班次，其中奧蘭多國際機場（Orlando International Airport）取消了227個航班，影響最劇。由於9月2日正值美國勞工節假期，機場內有許多因旅行受到滯留的旅客，西南航空（Southwest Airlines）增加了英語及西班牙語的客服專線，替旅客安排後續行程。

▲多利安颶風眼內體育場效應。（圖／翻攝自推特／@NOAA_HurrHunter）



美國海洋和大氣管理局（NOAA）在推特上公布一張颶風眼內部的照片，是由空軍偵察部隊與NOAA空勤人員組成的「颶風獵人」所拍攝。照片中可以看到多利安的結構非常扎實，颶風眼內部甚至可看見豔陽與藍天，而厚實的風眼牆．也出現非常清晰、猶如運動場圓頂的「體育場效應」。

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - Views of the "stadium effect" eyewall from #NOAA42 "Kermit" inside the eye of Hurricane #Dorian earlier today. Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA (credit Ian Sears, NOAA) pic.twitter.com/gu8rCmVAbO

美國家颱風中心（NHC）表示，多利安目前位在西棕櫚灘（West Palm Beach）東部約155英里處，最高風速達每小時185英里，並持續以每小時5英里的速度朝西移動。預計會持續朝美國東南海岸前進，屆時會對佛羅里達州、喬治亞州與南、北卡羅萊納州帶來暴風跟豪雨，沿岸居民須嚴加戒備。