沙烏地聯軍「7波空襲」狂炸葉門監獄　紅十字會：逾100人死亡

▲葉門札瑪爾省一間監獄被沙烏地阿拉伯聯軍空襲，逾百人死亡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

葉門札瑪爾省（Dhamar）一座監獄遭遇7波猛烈空襲，國際紅十字會（ICRC）表示，超過100人當場被炸死，40多名倖存者則被送往首都薩納（Sana）南邊的醫院治療。沙烏地阿拉伯聯軍承認發動攻擊，但是堅稱那一棟建築物是叛軍胡賽運動（Houthi Movement）用來「儲放無人機和導彈」的軍事設施。

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▲紅十字會到場救援。（圖／路透）

紅十字會駐葉門代表團團長羅克斯坦（Franz Rauchenstein）表示，醫療團隊迅速趕到現場收屍，「努力不懈地在斷垣殘壁下尋找生還者」，但也坦言機率十分渺茫。他說，遭關押的囚犯獲國際法保護，甚至接受過紅十字會訪問，「這原本是一棟閒置的大學建築物，被當成拘留設施已經好一陣子。最令人難過的是，攻擊發生在一棟監獄上，讓人震驚又難過。」

▲沙烏地阿拉伯聯軍堅稱，這是一棟存放武器的軍事建築。（圖／路透）

沙烏地聯軍表示，空襲是針對「可作為合法軍事目標的武裝組織」，其中2次爆炸顯示，建築物被用來存放武器，指叛軍用監獄掩飾真實目的，「這是一種傳統的胡賽戰術，違反武裝衝突法規。這個地點沒有在聯合國註冊，也不在攻擊名單上。」聯軍發言人阿爾馬克（Col Turki Al-Malk）說，「已經採取所有預防措施保護平民。」

根據了解，胡賽運動的電視台Almasirah表示，在7次空襲中，有數十名平民傷亡。

▲葉門自2015年爆發內戰，被聯合國形容為全球最嚴重人道危機。（圖／路透）

胡賽運動2015年推翻總統哈迪（Abdrabbuh Mansour Hadi），與伊朗合作，橫掃北部軍事據點，占領首都薩納與大片土地，沙烏地阿拉伯聯軍後來介入，支持政府。

《衛報》報導，在這一場內戰中，沙烏地聯軍被控殺害兒童，胡賽叛軍被指出用百姓當人肉盾牌，雙方都受到「違反戰爭罪」的譴責。BBC指出，葉門目前面臨「全球最嚴重人道危機」，80％人口、超過2400萬人需要人道協助或保護。

