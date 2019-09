以色列射40枚砲彈狂轟黎巴嫩！　真主黨：必須付出代價

▲以色列1日發射砲彈,報復襲擊黎巴嫩南部邊境。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

以色列1日發射至少40顆砲彈,轟炸黎巴嫩南方邊境,報復真主黨(Hezbollah)先前發射反戰車飛彈的攻擊行為。軍方發言人康魯格斯(Jonathan Conricus)表示,這一輪交火已經結束,可是黎巴嫩的威脅仍然存在。真主黨領袖納斯魯拉(Hassan Nasrallah)說,以色列「必須付出代價。」

Moments ago, an anti-tank missile was fired from Lebanon towards a community in northern Israel. Details to follow. pic.twitter.com/LhkdtwJEGW

以色列1日報復襲擊黎巴嫩邊境城市優魯(Yaroun)與馬龍(Maroun),聲稱攻擊100多處目標,且至少發動一次空襲。康魯格斯表示,真主黨先前的攻擊,造成軍事基地受到破壞,甚至有一輛軍用救護車被炸毀,「最新一輪『戰術事件』似乎已經落幕,可是真主黨造成的、更進一步的『策略威脅』還是存在。」

▲黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉放話,要以色列付出代價。(圖/達志影像/美聯社)

納斯魯拉1日在電視上發表演講,直指以色列違反2006年生效的交戰衝突守則,「必須付出代價」,並透露政府「已經決定必須回應」。不久後,以色列軍方宣布,已經沿著黎巴嫩邊境派駐額外軍力。

《法新社》報導,黎巴嫩日前宣布,發射數枚反戰車飛彈,攻擊以色列城市額維文(Avivim)軍事基地與車輛,摧毀一輛坦克,殺害、重傷車內士兵。以色列證實遭遇數起攻擊,可是稱沒有任何人員傷亡。

▲黎巴嫩首相哈里里要求美、法介入。(圖/路透)

黎巴嫩首相哈里里(Saad Hariri)表示,已經與美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)和法國最高外交官討論,「要求美、法介入南方邊境的局勢發展。」聯合國暫駐黎巴嫩軍隊(UNIFIL)也發出聲明,「維安軍隊首長與雙方保持密切聯繫,呼籲保持最大程度的克制,停止任何危害敵意停止的活動。」

綜合外媒報導,真主黨指控,以色列在敘利亞境內殺害兩名黎巴嫩公民,屢屢侵犯領空、攻擊無人機,甚至丟下易燃物質,引發一場松木林大火。以色列對此表示,只是軍隊在南方邊境的行動。